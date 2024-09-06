Ліга націй

Для результативного удару нападнику знадобилося всього 13 секунд.

Лівий вінгер Бредлі Баркола став автором найшвидшого гола в історії збірної Франції.

У першому турі Ліги націй УЄФА-2024/25 проти Італії 22-річний представник ПСЖ відкрив рахунок уже на 13-й секунді матчу на Парк де Пренс у Парижі.

Гол Баркола у ворота Італії:

Для нападника цей результативний удар був дебютним у футболці "Ле Бле". Тепер на його рахунку 1 гол та 1 асист у 6 поєдинках (включно з цим) за збірну Франції.

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