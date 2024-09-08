Ліга націй

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку Ліги націй УЄФА між Швейцарією та Іспанією.

Сьогодні, 8 вересня, відбудеться матч другого туру Ліги націй УЄФА, у якому національна збірна Швейцарії на своєму полі прийматиме Іспанію.

Швейцарія — Іспанія

Неділя, 8 вересня, 21:45, стадіон Стад-де-Женев, Женева. Арбітр зустрічі — Ірфан Пельто

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Перший матч Швейцарії після поразки від Англії у чвертьфіналі Євро-2024 у серії післяматчевих пенальті відбувся в четвер увечері, коли команда відкривала свою кампанію в Лізі націй проти Данії. Матч наближався до безгольової нічиєї, але Данія двічі забила в останні 10 хвилин зустрічі і здобула перемогу з рахунком 2:0.

Команда Мурата Якіна фінішувала четвертою в дебютному сезоні Ліги націй у 2018-19 роках, але вони були третіми у своїй групі протягом двох останніх кампаній, у тому числі у 2022-23 роках, коли вони також зіграли з Іспанією на груповому етапі.

Швейцарія намагатиметься здобути свої перші очки в групі 4 Ліги А в неділю ввечері, а потім вони повернуться в дію в жовтні на виїзді до Сербії та вдома з Данією.

Востаннє Швейцарія виграла у Іспанії з рахунком 2:1 у вересні 2022 року в Лізі націй, але з 25 попередніх матчів проти Іспанії, починаючи з червня 1925 року, швейцарці виграли лише два з них.

Наставник збірної Іспанії Де ла Фуенте запевнив, що його "не турбує" безгольова нічия його команди проти Сербії у четвер ввечері, назвавши цей матч "майже передсезонною грою".

"Ла Роха" мала кращу гру в матчі з Сербією, але не змогла відзначитися у воротах суперника, в результаті чого посідає третю позицію в групі.

Іспанія не проходила далі стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу з часу перемоги на ньому в 2010 році, але влітку вони виграли чемпіонат Європи, перемігши Англію, а потім тріумфували на Олімпійських іграх у Парижі.

"Ла Роха" також є чинним чемпіоном Ліги націй, перемігши Хорватію у фіналі змагань у червні 2023 року, тож це був ще один золотий період в їхній історії.

На цій стадії сезону завжди важко надавати надто великого значення міжнародним іграм, особливо невдовзі після великого турніру, але Іспанія буде сповнена рішучості повернутися на шлях перемог у неділю напередодні свого третього матчу у групі вдома проти Данії, який відбудеться 12 жовтня.

Орієнтовні склади

Швейцарія: Кобель — Вутріх, Аканжи, Родрігес — Відмер, Фройлер, Закарія, Ебішер — Рідер, Емболо, Варгас.

Іспанія: Рая — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Грімальдо — Педрі, Субіменді, Руїс — Ямаль, Ольмо, Ніко Вільямс.

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