Ліга націй

Іспанець отримав травму.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про стан півзахисника команди Дані Ольмо.

"Він зазнав сильного удару в матчі із Сербією. Ми поки не знаємо, як він почувається, але сьогодні він не буде тренуватися з нами", — сказав іспанський тренер журналістам.

Зустріч першого туру Ліги націй між Сербією та Іспанією завершилася нульовою нічиєю. Ольмо вийшов у стартовому складі своєї команди і провів на полі 82 хвилини.

Зазначимо, що 8 вересня підопічні де ла Фуенте зустрінуться на виїзді зі Швейцарією. Старт поєдинку другого туру Ліги націй заплановано на 21:45.