Ліга націй

Коментар іспанського футболіста.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про вінгера команди Ламіна Ямаля.

"Ямаль грає занадто багато? Нам пощастило, що у нас є футболіст такого рівня, і що він проводить так багато матчів за нашу збірну", — наводить слова Фуенте журналіст Фабріціо Романо.

У складі збірної Іспанії 17-річний Ямаль провів уже 15 матчів, у яких він забив три голи і зробив вісім результативних передач.

Завтра, 8 вересня, підопічні Фуенте зіграють на виїзді зі Швейцарією в рамках другого туру групового етапу Ліги націй. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45.