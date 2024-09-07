Ліга націй
07 вересня 2024, 23:44
Україна поступилась Албанії на старті Ліги націй
Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки матчу збірної України в Лізі націй, у якому команда Сергія Реброва забила першою, але не втримала результат.
Getty Images
07 вересня 2024, 23:44
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Україна — Албанія 1:2
Голи: Конопля, 49 — Ісмайлі, 54, Асані, 66
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков (Ярмоленко, 72), Бражко (Маліновський, 81), Шапаренко (Ванат, 72) — Циганков (Зінченко, 81), Яремчук, Кабаєв (Піхальонок, 72).
Албанія: Стракоша — Хісай, Ісмайлі, Кумбулла, Мітай — Рамадані, Асллані — Лачі (Беріша, 72), Н. Байрамі (Ходжа, 77), Асані — Манай.
Попередження: Асані