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Україна — Албанія 1:2
Голи: Конопля, 49 — Ісмайлі, 54, Асані, 66

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков (Ярмоленко, 72), Бражко (Маліновський, 81), Шапаренко (Ванат, 72) — Циганков (Зінченко, 81), Яремчук, Кабаєв (Піхальонок, 72).

Албанія: Стракоша — Хісай, Ісмайлі, Кумбулла, Мітай — Рамадані, Асллані — Лачі (Беріша, 72), Н. Байрамі (Ходжа, 77), Асані — Манай.

Попередження: Асані