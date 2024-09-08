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Португалія — Шотландія 2:1
Голи: Фернандеш, 54, Роналду, 88 — Мактоміней, 7

Португалія: Кошта — Семеду (Далот, 76), Діаш, А. Сілва, Мендеш — Фернандеш, Палління (Р. Невеш, 46), Б. Сілва (Ж. Невеш, 68) — Нету (Роналду, 46), Жота, Леау (Феліш, 68).

Шотландія: Ганн — Ролстон, Генлі, Маккенна, Робертсон — Гілмор, Маклін (Голд, 74) — Крісті (Шенкленд, 87), Мактоміней, Макгінн (Доак, 90+1) — Дайкс (Конвей, 74).

Попередження: Семеду, Р. Невеш, Фернандеш — Крісті, Робертсон, Генлі