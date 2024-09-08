Ліга націй

Гол Роналду приніс Португалії вольову перемогу над Шотландією

Команда Роберто Мартінеса пропустила швидкий гол, після чого тривалий час не могла знайти шляхів для порятунку.

Португалія — Шотландія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Португалія — Шотландія 2:1

Голи: Фернандеш, 54, Роналду, 88 — Мактоміней, 7



Португалія: Кошта — Семеду (Далот, 76), Діаш, А. Сілва, Мендеш — Фернандеш, Палління (Р. Невеш, 46), Б. Сілва (Ж. Невеш, 68) — Нету (Роналду, 46), Жота, Леау (Феліш, 68).



Шотландія: Ганн — Ролстон, Генлі, Маккенна, Робертсон — Гілмор, Маклін (Голд, 74) — Крісті (Шенкленд, 87), Мактоміней, Макгінн (Доак, 90+1) — Дайкс (Конвей, 74).



Попередження: Семеду, Р. Невеш, Фернандеш — Крісті, Робертсон, Генлі