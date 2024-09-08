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Іспанія в меншості та дублем Фабіана Руїса дотиснула Швейцарію

Матч із доволі цікавими суддівськими рішеннями та за шаленої зливи команда Луїса де ла Фунте таки залишила за собою.

Швейцарія — Іспанія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Швейцарія — Іспанія 1:4

Голи: Амдуні, 41 — Хоселу, 4, Руїс, 13, 77, Торрес, 80



Швейцарія: Кобель — Вютріх, Аканджі, Родрігес — Омерагич, Фройлер, Закарія, Ебішер (Монтейру, 76) — Амдуні, Емболо (Дуа, 76), Варгас (Штеффен, 85).



Іспанія: Рая — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Грімальдо — Родрі (Субіменді, 59), Руїс (Алейш, 82) — Ямал (Торрес, 46), Педрі (Вівіан, 27), Вільямс (Піно, 58) — Хоселу.



Попередження: Варгас, Фройлер — Торрес, Карвахаль



На 20-й хвилині був вилучений Робен Ле Норман (Іспанія) (грубе порушення).