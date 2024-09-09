Ліга націй

На французів чекає помста?

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско напередодні матчу з національною командою Франції в рамках Ліги націй, пригадав очну дуель між цими командами на стадії 1/8 фіналу Євро-2024. Його слова наводить ESPN.

"Наша зустріч із Францією на Євро була рівною за грою. Ми теж могли здобути перемогу в тому матчі. Так, Франція в підсумку виявилася трохи сильнішою і заслужено виграла, але й у нас були хороші можливості для успіху.

Я б збрехав, якби сказав, що той матч забутий, — ні, ця невдача все ще болить. Я часто згадую про ту гру, але водночас нам необхідно дивитися в майбутнє", — заявив Тедеско.

Матч між збірними Франції та Бельгії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.