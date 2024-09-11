У рамках другого туру елітного дивізіону Ліги націй у третій групі Угорщина зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною.

Команди не змогли реалізувати моменти протягом цього протистояння, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Угорщина — Боснія і Герцеговина 0:0

Угорщина: Дібус, Дардаї, Орбан, Ботка (Балог, 83), Собослаї, Шаллаї, Надь (Керкез, 83), Болла (Чобот, 75), Шефер, Нікічер, Варга (Адам, 82)

Боснія і Герцеговина: Васіль, Дедич, Газібегович, Баришич, Катич, Бічакчич, Бурнич (Тахірович, 46), Башич (Хусейнбашич, 61), Шарич (Гіговіч, 61), Джеко, Демирович (Байрактаревич, 77)