Голів у цьому матчі ми не побачили.
Угорщина — Боснія і Герцеговина, Getty Images
11 вересня 2024, 00:17
У рамках другого туру елітного дивізіону Ліги націй у третій групі Угорщина зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною.
Команди не змогли реалізувати моменти протягом цього протистояння, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Угорщина — Боснія і Герцеговина 0:0
Угорщина: Дібус, Дардаї, Орбан, Ботка (Балог, 83), Собослаї, Шаллаї, Надь (Керкез, 83), Болла (Чобот, 75), Шефер, Нікічер, Варга (Адам, 82)
Боснія і Герцеговина: Васіль, Дедич, Газібегович, Баришич, Катич, Бічакчич, Бурнич (Тахірович, 46), Башич (Хусейнбашич, 61), Шарич (Гіговіч, 61), Джеко, Демирович (Байрактаревич, 77)