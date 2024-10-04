Ліга націй

"Адзуррі" оголосили свою заявку на жовтневі матчі Ліги націй.

Стало відомо, яких гравців викликали до розташування збірної Італії на найближчі поєдинки, передає офіційний сайт місцевої Федерації футболу (FIGC).

Дебютні виклики до національної команди від головного тренера "адзуррі" Лучано Спаллетті отримали одразу чотири виконавці: Мікеле Ді Грегоріо, Маттео Габбія, Нікколо Пізіллі та Даніель Мальдіні.

Заявка збірної Італії :

Воротарі: Мікеле Ді Грегоріо (Ювентус), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем);

Захисники: Алессандро Бастоні, Федеріко Дімарко (обидва — Інтер), Рауль Белланова (Аталанта), Алессандро Буонджорно, Джованні Ді Лоренцо (обидва — Наполі), Ріккардо Калафіорі (Арсенал), Андреа Камб'язо (Ювентус), Маттео Габбія (Мілан), Калеб Околі (Лестер Сіті), Дестіні Удоджі (Тоттенгем);

Півзахисники: Ніколо Фаджолі (Ювентус), Давіде Фраттезі (Інтер), Лоренцо Пеллегріні, Нікколо Пізіллі (обидва — Рома), Самуеле Річчі (Торіно), Сандро Тоналі (Ньюкасл Юнайтед);

Нападники: Мойзе Кін (Фіорентина), Даніель Мальдіні (Монца), Джакомо Распадорі (Наполі), Матео Ретегі (Аталанта).

Зазначимо, що прізвище Мальдіні повернулося до складу італійців вперше за 22 роки. У 2002-му свій останній, 126-й матч за національну команду провів батько Даніеля Паоло.

Цього місяця збірна Італії прийматиме Бельгію (10 жовтня) та Ізраїль (14-го) у рамках третього-четвертого турів Ліги націй.