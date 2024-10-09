Ліга націй

Захисник збірної Іспанії прокоментував зміну футбольного громадянства.

Іспанський центральний захисник Емерік Лапорт народився у французькому місті Ажен у регіоні Нова Аквітанія тож тривалий час був зареєстрований, як французький виконавець та встиг пограти у різних за віком молодіжних збірних "Les Bleus".

Однак у підсумку 30-річний виконавець скористався можливістю да свого часу змінив футбольне громадянство на іспанське й у підсумку 4 червня 2021 року дебютував на "дорослому" міжнародному рівні за "Фурію Роха", у складі якої вже виграв трофей Ліги націй УЄФА-2023 та чемпіонат Європи-2024.

Те своє рішення Лапорт прокоментував у одному з останніх інтерв’ю.

"Я не міг більше чекати. Роки минали, і, врешті-решт, на чолі Франції завжди був один і той самий тренер. Якщо я хотів грати на міжнародних змаганнях, я повинен був ухвалити це рішення.

Сьогодні я дуже добре себе почуваю. У мене все дуже добре в національній команді.

Кілька разів ми обмінювалися думками з Дешамом із цього приводу, і ці розмови не завжди були приємними.

Наразі ж усе скінчено, я про це більше не думаю. Кожен іде своїм шляхом", — заявив іспанський виконавець.

Найближчі матчі Іспанія зіграє проти Данії 12 жовтня, а проти Сербії — 15 жовтня в Лізі націй УЄФА.