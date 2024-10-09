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Форвард Барселони прокоментував початок сезону.

Польський нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські розпочав сезон із 12 голів та двох гольових передач у 11 матчах.

У своєму останньому інтерв’ю 36-річний виконавець розповів, звідки отримує натхнення для подальшої роботи над собою та поділився враженнями від підписання клубом його колишнього партнера по збірній Польщі Войцеха Щесни.

"Я повністю усвідомлюю, чого Кріштіану Роналду досяг протягом своєї кар'єри і як він відзначив історію футболу своїми рекордами. Це увійде в історію футболу.

У 39 років, коли йому ось-ось виповниться 40, він усе ще демонструє неймовірні амбіції. Це — приклад для наслідування кожному футболісту.

У тому числі — і для мене. Наприкінці минулого сезону і на початку цього я зробив деякі зміни в різних аспектах своєї підготовки й тепер працюю над собою.

Підписання Щесни? Він точно знає, як зробити так, щоб інші відчували себе комфортно, і чудово підтримує молодих гравців. Його досвід і сильна особистість є справжнім надбанням для Барселони", — заявив польський виконавець.

Найближчі матчі національна збірна Польщі проведе проти Португалії 12 жовтня та Хорватії 15 жовтня.