Ліга націй

Команда Дідьє Дешама набрала три очки, але після першого тайму гра легкою не видавалась.

У матчі Ліги націй дивізіону А2 збірна Франції в гостях обіграла Ізраїль із рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині зусиллями Едуардо Камавінги, проте на 24 хвилині Омрі Гандельман зрівняв цифри на табло. Через чотири хвилини Крістофер Нкунку знову вивів французів уперед після гольової передачі Камавінги.

Лише в кінці матчу команда Дідьє Дешама зміцнила перевагу в рахунку — спочатку Маттео Гендузі забив на 87 хвилині, а через дві хвилини остаточний цифри на табло встановив Бредлі Баркола.

Після трьох турів Франція набрала шість очок і посідає друге місце після Італії (сім), а в Ізраїля нуль балів та останній рядок за Бельгією (чотири).

Ізраїль — Франція 1:4

Голи: Гендельман, 24 — Камавінга, 7, Нкунку, 28, Гендузі, 87, Баркола, 89.

Ізраїль: Глазер — Фейнгольд, Байтакса, Нахміас — Глух, Хазіза (Бітон, 76), Гендельман (Перец, 62), Абу Фані (Азулай, 67), Абада — Джабер (Групер, 76), Барібо (Халайлі, 62).

Франція: Меньян — Ернандес (Дінь, 90), Саліба, Конате, Кунде — Камавінга (Фофана, 70), Чуамені (Заїр-Емері, 90) — Дембеле, Олісе (Баркола, 70), Нкунку (Гендузі, 76) — Коло Муані.

Попередження: Камавінга.