Ліга націй

Пауза протривала близько шести хвилин.

У рамках третього туру Ліги націй УЄФА національна збірна України зустрінеться в Познані зі збірною Грузії (Сакартвело).

На 13-ій хвилині першого тайму головний арбітр Йонас Ерікссон вимушено зупинив матч. Причиною стали проблеми з освітленням на Міському стадіоні.

Після консультацій бригади арбітрів з футболістами та тренерськими штабами було прийняте рішення відновити гру на 19-ій хвилині.

Нагадаємо, матч Україна — Грузія розпочався о 21:45. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.