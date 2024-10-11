Ліга націй

Після вилучення Вірджіла ван Дейка "помаранчеві" змогли забити в заключному відрізку.

У рамках третього туру Ліги націй групи А3 збірна Нідерландів вирушила в гості до Угорщини, де змогла врятуватися від поразки на останніх хвилинах.

Господарі поля мали мінімальну перевагу в рахунку завдяки голу Роланда Шаллаї на 32-ій хвилині, а на 79-ій хвилині угорці взагалі отримали чисельну перевагу через вилучення захисника "помаренчевих" Вірджіла ван Дейка.

Утім, втримати перемогу Угорщині не вдалося, оскільки на 83-ій хвилині Дензел Думфріс відгукнувся на передачу Коді Гакпо та зрівняв рахунок. Фінальний свисток зафіксував нічийний результат 1:1.

Угорщина — Нідерланди 1:1

Голи: Шаллаї, 32 — Думфріс, 83

Угорщина: Дібус — Фіоло, Орбан, Дардай (Ботка, 46) — Болла (Герра, 89), Нікітчер, Шафер, Надь — Собослаї, Шаллаї (Чобот, 65) — Варга (Надь А, 78).

Нідерланди: Вербрюгген — ван де Вен, ван Дейк, де Врей (Мален, 76), Думфріс — Тімбер (Тілдь, 76), Рейндерс, Гравенберх — Гакпо (Гато, 90), Зіркзе (Броббі, 76), Сімонс (де Лігт, 81).