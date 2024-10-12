Ліга націй

Команда Юліана Нагельсманна фактично зробила результат ще в першому таймі.

У рамках третього туру Ліги націй групи А3 збірна Німеччини змогла здобути перемогу над Боснією і Герцеговиною.

Головним героєм цієї зустрічі став німецький форвард Деніз Ундав, який записав на свій рахунок два забитих м'ячі ще в першому таймі.

Незважаючи на те, що на 70-ій хвилині Едін Джеко зумів скоротити відставання БіГ, команда Юліана Нагельсманна захистила переможний результат — 2:1.

Боснія і Герцеговина — Німеччина 1:2

Голи: Джеко 70 — Ундав 30, 36

Боснія і Герцеговина: Васіль, Бурнич (Байрактаревіч, 84), Колашинац, Катич, Баришич, Газібеговіч, Газібеговіч — Хусейнбашич (Хайрадінович, 65), Башич (Тахірович, 46), Гігович (Шарич, 65) — Демірович, Джеко

Німеччина: Нюбель — Міттельштедт (Гозенс, 66), Та, Рюдігер, Кімміх — Гросс, Андріх (Штіллер, 67) — Вірц, Ундав (Буркардт, 67), Гнабрі (Фюріх, 82) — Кляйндінст