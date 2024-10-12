Ліга націй

Колектив Франко Фоди здобув три очки в другому поспіль матчі.

У рамках третього ігрового дня третього туру Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна Литви приймала збірну Косова в Каунасі.

Гості пішли на перерву з перевагою в один м'яч завдяки результативному удару Жегрови. Ермал Краснікі подвоїв перевагу підопічних Франко Фоди в другому таймі. Голубіцкас пізніше скоротив відставання господарів поля, але врятуватися від поразки їм так і не вдалося.

Литва — Косово 1:2

Голи: Голубіцкас, 84 — Жегрова, 20, Е. Краснікі, 65

Литва: Гертмонас — Кажуколовас, Гірдвайніс, Тутишкінас — Ширвіс, Воробйовас (Голубіцкас, 59), Гінейтіс, Ласіцкас (Черних, 59) — Должніков (Паулаускас, 77), Слівка — Кучис (Матулевічюс, 77)

Косово: Сайпі — Войвода, Ам. Ррахмані, Деллова, Ррудхані (Хадергйонай, 59) — Реджбечай, Беріша (І. Краснікі, 75) — Жегрова, Муслія (Е. Краснікі, 59), Рашица (Яшарі, 88) — Ал. Ррахмані (Асллані, 88)

Попередження: Гірдвайніс, Тутишкінас — Ррудхані, Деллова, Реджбечай

Другий матч цього квартету (Кіпр — Румунія) відбудеться сьогодні ж, розпочавшись о 21:45 за Києвом.