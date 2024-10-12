Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A4, у якому зіграють Іспанія та Данія.

Збірні Іспанії та Данії зіграють у Мурсії в рамках третього туру Ліги націй УЄФА.

Луїс де ла Фуенте, після перемоги над Швейцарією (4:1), залучив до стартового складу Порро та Вівіана в лінії оборони, тоді як Субіменді гратиме в опорній зоні, а Оярсабаль розташується ліворуч в атаці, яку очолить Мората.

Ларс Кнудсен, на тлі перемоги над Сербією (2:0), використав із перших хвилин Нельссона в трійці центральних захисників, тоді як Юльманн гратиме в центральній вісі, а Дольберг очолить напад.

Іспанія: Рая — Порро, Вівіан, Лапорт, Грімальдо — Субіменді, Руїс — Ямал, Педрі, Оярсабаль — Мората.

Запасні: Реміро, Санчес, Пау Торрес, Меріно, Хоселу, Сарагоса, Мінгеса, Кубарсі, Баена, Кукурелья, Гомес, А. Гарсія.



Данія: Шмейхель — Р. Крістенсен, Вестергор, Нельссон — Ба, Гейб'єрг, Юльманн, Крістіансен — Гренбек, Дольберг, Еріксен.

Запасні: Германсен, Реннов, Серенсен, Меле, Стаге, Ісаксен, Гойлунн, Сков Ольсен, Бідструп, Доргу, Вінд, Поульсен.



Гра Іспанія — Данія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.