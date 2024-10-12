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Польща — Португалія 1:3
Голи: Зелінські, 78 — Б. Сілва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88 (авт.)

Польща: Скорупські — Валюкевич (Ківьор, 46), Беднарек, Давідович — Франковські, Шиманські (Пьонтек, 84), Оєделе (Модер, 66), Зелінські, Залевські (Амейов, 76) — Свідерські (Урбанські, 76), Левандовські.

Португалія: Д. Кошта — Далот, Діаш, Вейга, Мендеш — Фернандеш (Отавіо, 90+1), Р. Невеш, Б. Сілва (С. Кошта, 90+1) — Нету (Семеду, 82), Роналду (Жота, 62), Леау (Трінкан, 63).

Попередження: Валюкевич, Франковські, Пьонтек, Скорупські — Нету