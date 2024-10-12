Ліга націй
12 жовтня 2024, 23:48
Черговий гол Роналду допоміг Португалії переграти Польщу
Команда Роберто Мартінеса міцно вхопилась у першу сходинку своєї групи Ліги націй УЄФА.
Польща — Португалія, Getty Images
12 жовтня 2024, 23:48
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Польща — Португалія 1:3
Голи: Зелінські, 78 — Б. Сілва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88 (авт.)
Польща: Скорупські — Валюкевич (Ківьор, 46), Беднарек, Давідович — Франковські, Шиманські (Пьонтек, 84), Оєделе (Модер, 66), Зелінські, Залевські (Амейов, 76) — Свідерські (Урбанські, 76), Левандовські.
Португалія: Д. Кошта — Далот, Діаш, Вейга, Мендеш — Фернандеш (Отавіо, 90+1), Р. Невеш, Б. Сілва (С. Кошта, 90+1) — Нету (Семеду, 82), Роналду (Жота, 62), Леау (Трінкан, 63).
Попередження: Валюкевич, Франковські, Пьонтек, Скорупські — Нету