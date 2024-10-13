Ліга націй

Команда Лі Карслі намагалась вигадати собі проблеми в Гельсінкі, але суперники цим не скористались.

Однією з особливостей саме поточного розіграшу Ліги націй УЄФА є те, що в дивізіоні B виступає національна збірна Англії, яку за останні роки ми точно не звикли бачити в компанії, наприклад, Греції, Ірландії та Фінляндії. А ще ми точно не звикли до того, що "три леви" можуть програвати тим самим "еллінам" (1:2), однак "interim"-тренер Лі Карслі доводить, що й у цьому плані для головної команди його країни немає жодних перешкод.

Тож матч четвертого туру проти Фінляндії на виїзді для Англії раптово набував дуже цікавого статусу, бо треба було доводити в грі проти явного аутсайдера, що сталась суто випадкова невдача, а не система дала тріщину. Робити це при цьому гості мали в черговому цікавому стартовому складі, де, наприклад, Тренту Александер-Арнольду випала роль лівого захисника, бо в атаці в "трьох левів" завжди все в порядку, тоді як у захисті ще доводиться шукати відповідних гравців.

Однак команда Маркку Канерви має такий стан наразі, що на ній і можна проводити ці цікаві досліди, хоча цього разу "пугачі" намагались здивувати своїх суперників контргрою й у них це, м’яко кажучи, виходило доволі непогано. Навіть перший момент у грі залишився саме за господарями поля, але чого-чого, а влучності на завершення фінам точно бракувало цього вечора.

Англійці майже повсякчас тримали м’яч у себе, але назвати їхній футбол гострим було б докорінно помилковим рішенням. Вони радше вичікували на підходящий момент, після чого намагались загострити, а як не вийшло, то другий фронт атаки навалювався майже миттєво, і так по колу аж до самого фінального свистка. Якщо суперники не вбачали за потрібне проводити власні атаки, певна річ.

І з перервами на забиті м’ячі — без цього також не обійшлось. На 18 хвилині Англія забила вперше, коли пас Ейнджела Гомеса до лівого флангу штрафного залишив Гріліша й не в офсайді, і просто перед Градецькі одночасно. Удар у дальній кут низом воротар Баєра не розгадав, але його партнери потім могли компенсувати цю свою хибу навіть із надлишком, проте де були голи після моментів Кельмана, Єнсена та Кескінена під завісу тайму — так ніхто й не зрозумів.

При цьому всьому гостей загалом усе влаштовувало. Ну то й що, що суперники з ударом Єнсена на початку другого тайму над поперечиною просто з убивчої позиції ледь не зрівняли рахунок? Англія так само продовжувала меланхолійно перекочувати м’яч, і зрештою Вальта на 73 хвилині привіз стандарт фолом проти Беллінгема, а Трент поклав розкішний удар у ліву дев’ятку.

Після цього для фінів існувало тільки питання власного престижу, і цього разу без голів вони з поля не пішли. Але забила команда Канерви лише після того, як утретє пропустила, розмінявши таким чином гол Райса з прострілу Воткінса на навіс кутового від Вальти на Госконена. І на цьому все, як і, напевно, для шансів "пугачів" на збереження місця в другому дивізіоні.

У наступному турі збірна Англії зіграє в гостях у Греції, тоді як Фінляндія поїде в гості до Ірландії.Фінляндія —1:3Госконен, 87 — Гріліш, 18, Александер-Арнольд, 74, Райс, 84Градецькі — Альхо (Антман, 82), Госконен, Іванов, Уронен — Камара, Шюллер (Вальта, 63), Пельтола — Єнсен (Лод, 75), Кельман (Пох’янпало, 63), Кескінен (Пуккі, 75).Гендерсон — Вокер, Стоунз, Геї, Александер-Арнольд — Райс (Галлагер, 85), Гомес (Льюїс, 80) — Палмер (Мадуеке, 69), Беллінгем (Фоден, 80), Гріліш — Кейн (Воткінс, 69).