Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Ліги націй, який пройде 14 жовтня і розпочнеться о 21:45.
Бельгія — Франція, getty images
14 жовтня 2024, 08:09
У рамках четвертого туру Ліги націй дивізіону А у другій групі між собою зустрінуться національні збірні Бельгії та Франції.
ПОНЕДІЛОК, 14 ЖОВТНЯ, 21:45. СТАДІОН КОРОЛЯ БОДУЕНА, БРЮССЕЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
У так званій" групі смерті" Ліги націй триває боротьба між трьома висококласними збірними в особі Італії, Франції та Бельгії. За всієї поваги до Ізраїлю, але команда Ран Бен Шимона із самого початку виглядала явним аутсайдером свого квартету, і зараз це підтверджують результати — напередодні Франція здобула впевнену перемогу з рахунком 4:1. Не знадобився і Кіліан Мбаппе. Питання залишається в тому, чи ми згадуватимемо про французького нападника Реала та його нинішню відсутність у збірній Франції в контексті та за підсумками матчу з більш класовими бельгійцями, яким, нагадаємо, також доведеться обходитися без кількох своїх провідних гравців в особі Кевіна Де Брюйне та Амаду Онана.
Втім, підопічним Доменіко Тедеско не завадили кадрові проблеми здобути результат в останньому матчі проти Італії, незважаючи на поганий старт. Бельгійцям тоді вдалося відіграти два пропущені м'ячі, але не варто забувати, що сталося це вже після того, як італійці залишилися у меншості через вилучення ще в першому таймі. Проте факт залишається фактом: нічия з рахунком 2:2 проти лідера групи, який ще не знає поразок у цьому розіграші Ліги націй.
Франція, у свою чергу, після трьох зіграних поєдинків йде на другому рядку в таблиці, і успіх у сьогоднішньому матчі може остаточно залишити Бельгію не при справах і гарантувати "Ле Бле" збереження свого місця в елітному дивізіоні Ліги націй. Очевидно, що класу французам на кожній з позицій не займати, а на місце будь-якого з гравців, що вибули, Дідьє Дешаму точно вдасться знайти гідну заміну.
Також не є секретом те, що від збірної Франції, особливо у поєдинках із сильними суперниками, часом так і віє прагматизмом. Але маючи можливість вирішити для себе всі питання щодо місця в елітному дивізіоні, французи будуть дуже раді цією можливістю скористатися. Тим більше, що Бельгія змушена обходитися без КДБ, без Онана, без Ромелу Лукаку.
За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 2,50, тоді як потенційний успіх Бельгії оцінюється показником 3,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55. Серед можливих подій радимо звернути увагу на варіант "Перемога Франції в 1 гол або нічия — Так", який оцінюється коефіцієнтом 1,87.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БЕЛЬГІЯ : Кастельс — Фас, Дебаст, Теат — Кастань, Мангаля, Тілеманс, Де Кейпер — Доку, Опенда, Троссар
ФРАНЦІЯ : Меньян — Кунде, Конате, Саліба, Тео Ернандес — Гендузі, Чуамені, Камавінга — Олісе, Коло Муані, Баркола
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ А2
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прогноз 1:2