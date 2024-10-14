Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Ліги націй, який пройде 14 жовтня і розпочнеться о 21:45.

У рамках четвертого туру Ліги націй дивізіону А у другій групі між собою зустрінуться національні збірні Бельгії та Франції.

ПОНЕДІЛОК, 14 ЖОВТНЯ, 21:45. СТАДІОН КОРОЛЯ БОДУЕНА, БРЮССЕЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У так званій" групі смерті" Ліги націй триває боротьба між трьома висококласними збірними в особі Італії, Франції та Бельгії. За всієї поваги до Ізраїлю, але команда Ран Бен Шимона із самого початку виглядала явним аутсайдером свого квартету, і зараз це підтверджують результати — напередодні Франція здобула впевнену перемогу з рахунком 4:1. Не знадобився і Кіліан Мбаппе. Питання залишається в тому, чи ми згадуватимемо про французького нападника Реала та його нинішню відсутність у збірній Франції в контексті та за підсумками матчу з більш класовими бельгійцями, яким, нагадаємо, також доведеться обходитися без кількох своїх провідних гравців в особі Кевіна Де Брюйне та Амаду Онана.

Втім, підопічним Доменіко Тедеско не завадили кадрові проблеми здобути результат в останньому матчі проти Італії, незважаючи на поганий старт. Бельгійцям тоді вдалося відіграти два пропущені м'ячі, але не варто забувати, що сталося це вже після того, як італійці залишилися у меншості через вилучення ще в першому таймі. Проте факт залишається фактом: нічия з рахунком 2:2 проти лідера групи, який ще не знає поразок у цьому розіграші Ліги націй.

Франція, у свою чергу, після трьох зіграних поєдинків йде на другому рядку в таблиці, і успіх у сьогоднішньому матчі може остаточно залишити Бельгію не при справах і гарантувати "Ле Бле" збереження свого місця в елітному дивізіоні Ліги націй. Очевидно, що класу французам на кожній з позицій не займати, а на місце будь-якого з гравців, що вибули, Дідьє Дешаму точно вдасться знайти гідну заміну.

Також не є секретом те, що від збірної Франції, особливо у поєдинках із сильними суперниками, часом так і віє прагматизмом. Але маючи можливість вирішити для себе всі питання щодо місця в елітному дивізіоні, французи будуть дуже раді цією можливістю скористатися. Тим більше, що Бельгія змушена обходитися без КДБ, без Онана, без Ромелу Лукаку.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Дідьє Дешама . Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 2,50, тоді як потенційний успіх Бельгії оцінюється показником 3,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55. Серед можливих подій радимо звернути увагу на варіант "Перемога Франції в 1 гол або нічия — Так", який оцінюється коефіцієнтом 1,87. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ БЕЛЬГІЯ : Кастельс — Фас, Дебаст, Теат — Кастань, Мангаля, Тілеманс, Де Кейпер — Доку, Опенда, Троссар ФРАНЦІЯ : Меньян — Кунде, Конате, Саліба, Тео Ернандес — Гендузі, Чуамені, Камавінга — Олісе, Коло Муані, Баркола ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ А2