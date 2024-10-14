Ліга націй

Досвідчений фахівець продовжує працювати не дивлячись на свій вік.

В рамках 3-го туру Ліги націй, збірна Румунії під керівництвом Мірчи Луческу розгромила національну команду Кіпру (3:0).

За інформацією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу став рекордсменом за тривалістю тренерської кар'єри в одній збірній.

Свій дебютний матч на посаді наставника "жовтих" 79-річний фахівець провів 11-го листопада 1981 року. Тоді гра зі Швейцарією завершилася унічию 0:0. Таким чином, з першої до крайньої гри Луческу на чолі збірної Румунії минуло 42 роки та 336 днів. Це рекордний показник, що випереджає досягнення колишнього тренера збірної Парагваю Мануеля Флейтаса Соліча на чотири дні.

Мануель Соліч вперше очолив збірну Парагваю у грі з Бразилією (1:1), що відбулася у вересні 1922 року. Останній матч на посаді тренера збірної він провів у серпні 1965 року проти Болівії (1:2).

Зазначається, що цей рейтинг не враховує перерву в тренерській кар'єрі на чолі збірних, тому період із 1986 до 2024 року, коли Луческу не працював із національною командою, все одно враховується в цьому рейтингу.