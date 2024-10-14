Ліга націй

На нас чекає запеклий двобій.

Півзахисник збірної Франції Орельєн Чуамені висловився про майбутній матч 4-го туру Ліги націй з національною командою Бельгії. Його слова наводить RMC Sport.

"Ми знаємо, що в матчах із Бельгією завжди є деяка ворожість, але ми повинні продовжувати нашу динаміку. Ми знаємо мету.

Франція була руйнівною в нападі в матчі з Ізраїлем, ми повинні продовжувати в тому ж дусі, особливо проти такої команди, як Бельгія.

На нас чекає важкий двобій проти дуже сильного суперника. Так, в них відсутні деякі лідери команди, але це збірна такого рівня, де є два рівноцінних склади. Нам треба зіграти в свою гру і тоді ми переможемо", — заявив Чуамені.

14 жовтня, французи зіграють проти збірної Бельгії на виїзді у матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй дивізіону А. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.