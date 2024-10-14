Ліга націй

Дуже цікавий двобій відбудеться в Брюсселі.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про майбутній матч із національною командою Бельгії в 4-му турі групового етапу Ліги націй. Його слова наводить RMC Sport.

"Нам доведеться зустрітися з дуже мотивованою бельгійською командою. Це не змінить того, що сталося в попередніх матчах. Ми не можемо говорити про домінування, це не так. Той самий контекст, та сама група... Цей матч теж стане частиною історії.

Те, що було на Євро (перемога Франції над Бельгією 1:0 у 1/8 фіналу — прим.) вже в минулому, ми не думаємо про це. Зараз буде зовсім інша гра, за абсолютно інших обставин. Але ми, як завжди будемо грати лише на перемогу.

Бельгія сильна команда, яка грає в інтенсивний футбол. З ними важко тримати гру у своїх руках, але саме до цього ми будемо прагнути. В них також хороший тренер, тому це буде цікава дуель", — заявив Дешам.

14 жовтня, французи зіграють проти збірної Бельгії на виїзді у матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй дивізіону А. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.