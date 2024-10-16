Ліга націй

Легендарний ексгравець збірної Італії прокоментував перший виступ сина за національну команду.

У матчі четвертого туру Ліги націй УЄФА поміж Італією та Ізраїлем (4:1) на стадіоні Фріулі в Удіне відбулась велика подія — легендарна династія Мальдіні отримала своє продовження, коли дебютував у складі "Скуадри Адзурри" атакувальний півзахисник Даніель Мальдіні, син Паоло Мальдіні, онук Чезаре Мальдіні.

Повз цю подію не міг пройти повз власне батько молодого футболіста, який після завершення гри поділився враженнями від важливої події.

"Моя професіональна кар'єра почалася тут, в Удіне, тому я завжди повертаюсь сюди з великим задоволенням.

Те, що я пережив сьогодні, — це батьківські емоції, і вони точно набагато сильніші, аніж емоції від гри у футбол", — заявив колишній футболіст.

Збірна Італії очолює квартет під номером 2 дивізіону A, де також виступають Франція, Бельгія та Ізраїль.