Ліга націй

Груповий етап Ліги націй добігає до свого логічного кінця.

Збірна Іспанії оголосила заявку на завершальні матчі групового етапу Ліги націй. Про це повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація.

Головний тренер команди Луїс де ла Фуенте викликав 26 гравців. Зазначимо, що перший виклик до розташування збірної Іспанії отримали відразу три футболісти - Марк Касадо (Барселона), Саму Омородіон (Порту) та Айтор Паредес (Атлетік Більбао).

Воротарі: Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад), Роберт Санчес (Челсі).

Захисники: Оскар Мінгеса (Сельта), Дані Вівіан, Айтор Паредес (обидва — Атлетік Більбао), Емерік Лапорт (Ан-Наср), Пау Торрес (Астон Вілла), Марк Кукурелья (Челсі), Алекс Грімальдо (Баєр), Педро Порро (Тоттенгем).

Півзахисники: Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Мікель Меріно (Арсенал), Фабіан Руїс (ПСЖ), Педрі, Дані Ольмо, Марк Касадо (всі — Барселона), Алекс Баена (Вільярреал)

Нападники: Альваро Мората (Мілан), Ламін Ямаль (Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік Більбао), Єремі Піно, Айосе Перес (обидва — Вільярреал), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Саму Омородіон (Порту), Браян Сарагоса (Осасуна).

Збірна Іспанії проведе два завершальних матчі у групі Ліги націй проти збірних Данії (15 листопада) та Швейцарії (18 листопада).