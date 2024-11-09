Ліга націй

У листопаді за участі колективу Тедеско відбудуться два матчі Ліги націй.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско визначився з переліком із 23-х виконавців, викликаних до національної команди для підготовки до наступних матчів.

Так, до колективу повернувся Ромелу Лукаку, який пропустив перші чотири тури Ліги націй. Кевіна Де Брюйне в заявці знову немає.

Заявка збірної Бельгії :

Воротарі: Мартен Вандевордт (РБ Лейпциг), Матс Сельс (Ноттінгем Форест), Кун Кастельс (Аль-Кадсія);

Захисники: Зено Дебаст (Спортінг Лісабон), Артур Теат (Айнтрахт Франкфурт), Вут Фас (Лестер Сіті), Тімоті Кастань (Фулгем), Максім Де Кюйпер, Хоакін Сейс (обидва — Брюгге), Амін Аль-Дахіль (Штутгарт), Матте Сметс (Генк);

Півзахисники: Амаду Онана (Астон Вілла), Ромео Лавія (Челсі), Шарль Де Кетеларе (Аталанта), Орель Мангаля (Евертон), Арне Енгельс (Селтік);

Нападники: Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Лої Опенда (РБ Лейпциг), Йоган Бакайоко (ПСВ), Леандро Троссар (Арсенал), Ромелу Лукаку (Наполі), Малік Фофана (Ліон), Доді Лукебакіо (Севілья).

Цього місяця збірна Бельгії у рамках п'ятого-шостого турів Ліги націй УЄФА-2024/25 прийматиме Італію (14 листопада), після чого гостюватиме в Ізраїля (17-го). Зараз підопічні Тедеско перебувають на третій сходинці турнірної таблиці свого квартету, маючи невеликі шанси на вихід до плей-оф.