Ліга націй

Поєдинок 5-го туру Ліги націй між збірними Грузії та України відбудеться 16 листопада

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль оголосив склад команди, яка зіграє в листопадових матчах Ліги націй з Україною та Чехією.

Наставник грузинської команди Віллі Саньйоль викликав на передматчевий збір у Сагурамо 23 гравців. Про це повідомив офіційний сайт Грузинської футбольної федерації.

Склад збірної Грузії

Воротарі: Георгій Мамардашвілі (Валенсія, Іспанія), Георгій Лорія (Омонія, Кіпр), Лука Гугешашвілі (Пансерраїкос, Греція).

Захисники: Гурам Кашія (Слован, Словаччина), Отар Какабадзе (Краковія, Польща), Георгій Гвелесіані (Персеполіс, Іран), Лаша Двалі (АПОЕЛ, Кіпр), Лука Лочошвілі (Кремонезе, Італія), Георгій Гочолейшвілі (Копенгаген, Данія), Саба Гоглічідзе (Емполі, Італія), Соломон Кверквелія (Динамо Тб).

Півзахисники: Отар Кітеїшвілі (Штурм, Австрія), Георгій Кочорашвілі (Леванте, Іспанія), Ніка Квеквескірі (Ньїредьгаза, Угорщина), Анзор Меквабішвілі (Крайова, Румунія), Леван Шенгелія (ОФІ, Греція), Георгій Цітаішвілі (Гранада, Іспанія), Гіоргі Чакветадзе (Вотфорд, Англія), Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед, США), Зуріко Давіташвілі (Сент-Етьєн, Франція), Хвіча Кварацхелія (Наполі, Італія).

Нападники: Буду Зівзівадзе (Карлсруе, Німеччина), Жорж Мікаутадзе (Ліон, Франція).

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру Ліги націй між збірними Грузії та України відбудеться 16 листопада в Батумі (початок — о 19:00).