Ліга націй

Українці працюватимуть на поєдинку Швеція — Словаччина.

У рамках п'ятого туру Ліги націй збірна Швеції зустрінеться зі Словаччиною.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, цей матч обслуговуватиме українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

Асистуватимуть на лініях йому Олександр Беркут та Віктор Матяш, а четвертим арбітром виступить Віталій Романов.

Матч Швеція – Словаччина відбудеться у суботу, 16 листопада у Стокгольмі. Початок — о 21:45 за київським часом.