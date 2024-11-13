Українці працюватимуть на поєдинку Швеція — Словаччина.
Микола Балакін, фото ФК Динамо Київ
13 листопада 2024, 16:30
У рамках п'ятого туру Ліги націй збірна Швеції зустрінеться зі Словаччиною.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, цей матч обслуговуватиме українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.
Асистуватимуть на лініях йому Олександр Беркут та Віктор Матяш, а четвертим арбітром виступить Віталій Романов.
Матч Швеція – Словаччина відбудеться у суботу, 16 листопада у Стокгольмі. Початок — о 21:45 за київським часом.