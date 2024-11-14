Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B2, у якому зіграють Греція та Англія.
Оллі Воткінс, Getty Images
14 листопада 2024, 20:49
Греція та Англія зіграють у п'ятому турі Ліги націй УЄФА на стадіоні Спірос Луїс у Афінах.
Іван Йованович, після перемоги над Ірландією (2:0), залучив до стартового складу Куліеракіса та Цимікаса в захисті, тоді як Зафейріс гратиме в опорній зоні.
Лі Карслі, на тлі перемоги над Фінляндією (3:1), використав із перших хвилин Пікфорда в рамці воріт, тоді як Конса та Льюїс гратимуть у захисті, Галлагер та Джонс розташуються в опорній зоні, а Мадуеке та Гордон з'являться на флангах атаки, яку очолить Воткінс.
Греція: Влаходімос — Рота, Мавропанос, Куліеракіс, Цимікас — Сіопіс, Зафейріс — Масурас, Бакасетас, Цоліс — Павлідіс.
Запасні: Цолакіс, Мандас, Ваяннідіс, Рецос, Александропулос, Яннідіс, Дувікас, Пелкас, Хацидіакос, Константеліас, Мандалос, Яннуліс.
Запасні: Гендерсон, Траффорд, Гіббс-Вайт, Гомес, Кейн, Голл, Лівраменто, Кванса, Гарвуд-Белліс, Роджерс, Боуен, Соланке.
Англія: Пікфорд — Вокер, Геї, Конса, Льюїс — Галлагер, Джонс — Мадуеке, Беллінгем, Гордон — Воткінс.
Гра Греція — Англія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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