Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B2, у якому зіграють Греція та Англія.

Греція та Англія зіграють у п'ятому турі Ліги націй УЄФА на стадіоні Спірос Луїс у Афінах.

Іван Йованович, після перемоги над Ірландією (2:0), залучив до стартового складу Куліеракіса та Цимікаса в захисті, тоді як Зафейріс гратиме в опорній зоні.

Лі Карслі, на тлі перемоги над Фінляндією (3:1), використав із перших хвилин Пікфорда в рамці воріт, тоді як Конса та Льюїс гратимуть у захисті, Галлагер та Джонс розташуються в опорній зоні, а Мадуеке та Гордон з'являться на флангах атаки, яку очолить Воткінс.

Греція: Влаходімос — Рота, Мавропанос, Куліеракіс, Цимікас — Сіопіс, Зафейріс — Масурас, Бакасетас, Цоліс — Павлідіс.

Запасні: Цолакіс, Мандас, Ваяннідіс, Рецос, Александропулос, Яннідіс, Дувікас, Пелкас, Хацидіакос, Константеліас, Мандалос, Яннуліс.



Англія: Пікфорд — Вокер, Геї, Конса, Льюїс — Галлагер, Джонс — Мадуеке, Беллінгем, Гордон — Воткінс.