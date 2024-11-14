Греція та Англія зіграють у п'ятому турі Ліги націй УЄФА на стадіоні Спірос Луїс у Афінах.

Іван Йованович, після перемоги над Ірландією (2:0), залучив до стартового складу Куліеракіса та Цимікаса в захисті, тоді як Зафейріс гратиме в опорній зоні.

Лі Карслі, на тлі перемоги над Фінляндією (3:1), використав із перших хвилин Пікфорда в рамці воріт, тоді як Конса та Льюїс гратимуть у захисті, Галлагер та Джонс розташуються в опорній зоні, а Мадуеке та Гордон з'являться на флангах атаки, яку очолить Воткінс.

Греція: Влаходімос — Рота, Мавропанос, Куліеракіс, Цимікас — Сіопіс, Зафейріс — Масурас, Бакасетас, Цоліс — Павлідіс.

Запасні: Цолакіс, Мандас, Ваяннідіс, Рецос, Александропулос, Яннідіс, Дувікас, Пелкас, Хацидіакос, Константеліас, Мандалос, Яннуліс.

Англія: Пікфорд — Вокер, Геї, Конса, Льюїс — Галлагер, Джонс — Мадуеке, Беллінгем, Гордон — Воткінс.

Запасні: Гендерсон, Траффорд, Гіббс-Вайт, Гомес, Кейн, Голл, Лівраменто, Кванса, Гарвуд-Белліс, Роджерс, Боуен, Соланке.

Гра Греція — Англія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.