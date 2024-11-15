Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Ліги націй, який пройде 15 листопада і розпочнеться о 21:45.

У рамках п'ятого туру Ліги націй між собою зустрінуться національні збірні Португалії та Польщі.

Португалія — Польща

П'ятниця, 15 листопада, 21:45, стадіон Драгау, Порту. Арбітр зустрічі — Донатас Румшас

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Незважаючи на те, що минулого місяця закінчився їхній 100-відсотковий рекорд у цьому розіграші Ліги націй, Португалія все ще лідирує у групі А1. Команда Роберто Мартінеcа марнотратно зіграла внічию 0:0 з Шотландією на Гемпден Парк у четвертому турі, але її врятувало те, що Хорватія втратила два очки в Польщі, де вона займала лідируючу позицію, а це означає, що Португалія залишається на три очки попереду в цій групі.

За версією FAVBET, Португалія — фаворит майбутнього матчу проти збірної Польщі в Ліці націй. Перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.27, а перемога гостей — 11.50. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 6.0.

Португалія не виходила до фіналу цього турніру з моменту своєї першої перемоги у 2018-19 роках, але майже напевно знову візьме участь у ньому наступної весни, чому сприятиме збільшення кількості учасників з чотирьох до восьми команд. Португалія вражає в Лізі націй, протистоячи суперникам, які мають подібний рівень підготовки, вигравши сім з 10 домашніх матчів у всіх чотирьох турнірах, і жодного разу не пропустивши більше одного м'яча в цих іграх. Перемога 3:1 у Варшаві минулого місяця означає, що на матч-відповідь вони вийдуть з вірою в те, що забезпечать собі місце у фіналі ще однією перемогою.

За часів Чеслава Міхневича та Фернанду Сантуша критика полягала в тому, що Польща була надто обережною і не використовувала свій безсумнівний атакувальний талант на повну силу. Однак зараз все виглядає навпаки, оскільки Польща забила стільки ж голів, скільки Португалія та Хорватія в цій групі, але стикається з нелегкою боротьбою за потрапляння до першої двійки. Вони зберігають шанси на фініш у першій двійці, але поразка тут призведе до вильоту незалежно від результату Хорватії, враховуючи гіршу особисту статистику Польщі.

Орієнтовні склади

Португалія: Діогу Кошта — Далот, Антоніо Сілва, Араухо, Нуну Мендеш — Бруну Фернандеш, Жоау Невеш, Бернарду — Нету, Роналду, Леау.

Польща: Булка — Франковскі, Пятковскі, Беднарек, Ківіор, Залевскі — Шиманські, Модер, Зелінські — Свідерські, П'ятек.

Поточна форма

Очні зустрічі