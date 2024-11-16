Ліга націй

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Найближчого вікенду українського вболівальника очікує головна страва міжнародного футболу — гра за участі національної збірної України. Підопічним Сергія Реброва протистоятиме дуже непоступлива Грузія. Також на вихідних ми побачимо "класику" європейського футболу — матч між збірними Італії та Франції. Гра із розряду "пропустити не можна", тому налаштовуємося на "гарячі" вихідні.

Грузія — Україна

Субота, 16 жовтня, 19:00. Батумі Арена (Батумі, Грузія).

Черговий матч для збірної України під керівництвом Сергія Реброва із розряду "або пан, або пропав". І це вже навіть нікого не дивує, настільки "синьо-жовті" останнім часом привчили українського вболівальника до матчів "життя та смерті". Збірній України, звісно, потрібна лише перемога над грузинами. У разі іншого результату наша головна команда країни втратить шанси потрапити до Ліги А. А якщо паралельно ще й Чехія програє Албанії, то в разі поразки в Батумі, взагалі достроково вилетить із Ліги В.

Жовтень збірна України провела значно успішніше в порівнянні з вересневими матчами Ліги націй. Чотири набрані пункти явно краще ніж нуль очок після двох стартових матчів у групі. Тим не менш, питань до ігрового малюнку підопічних Реброва вистачає. Перемогу "синьо-жовтим" над Сакартвело приніс можливо найкращий перформанс цього року у виконанні вінгера Челсі Михайла Мудрика та цілком пристойна, а головне дисциплінована гра проти м'яча. До того ж треба відзначити наскільки вміло Україна перекрила кисень головній зброї Грузії — Кварацхелії та Мікаутадзе. Однак, через три дні, зі збірною Чехії нашим футболістам вже було набагато складніше. Завдяки голу з пенальті у виконанні Артема Довбика нам вдалося зачепитися за нічию, але по грі чехи явно заслуговували на більше, в деяких відрізках матчу просто домінуючи на футбольному полі.

Окремо треба відзначити дебютний виклик до лав національної збірної України півзахисника англійського Брентфорда Єгора Ярмолюка та правого захисника львівського Руху Олексія Сича, який був терміново довикликаний замість травмованого Олександра Тимчика. Тішить той факт, що два представники нашої "молодіжки" отримують свій шанс закріпитися у складі національної команди України. Виклик Ярмолюка вже давно назрів і нікого особливо не здивував, тоді як запрошення Сича, хоч і за форс-мажорних обставин, можна розглядати як певний аванс для молодого вихованця львівського футболу.

Україні потрібні дві перемоги в заключних двох іграх групового етапу Ліги націй, які можуть фактично нічого не принести нашій збірній в контексті підсумкового результату. Втім, перемоги над грузинами та албанцями продемонструють українській футбольній спільноті, що "синьо-жовті" на чолі Сергія Реброва рухаються правильним шляхом, який повинен нас привести на чемпіонат світу-2026.

Збірна України розпочала цикл групового етапу Ліги націй жахливо, тоді як Грузія навпаки почала дуже потужно, спочатку розгромивши Чехію (4:1), а потім мінімально здолавши Албанію (1:0). В свою чергу вересневі перемоги змінилися жовтневими поразками від збірних України та Албанії з однаковим рахунком 0:1.

Взагалі, навіть непідготовленому оку видно загальний прогрес збірної Грузії. Вихід у плей-офф чемпіонату Європи влітку і збільшення кількості трансферів гравців у топові європейські чемпіонати тому пряме підтвердження. Нещодавно повідомлялося, що з головним тренером команди Віллі Саньйолем продовжили контракт до 2028 року, що свідчить про прогрес команди під керівництвом французького фахівця. Це показник довіри з боку керівництва грузинського футболу.

Грузія — це команда яка намагається грати в яскравий та швидкісний футбол. Це й не дивно, враховуючи наявність в лінії атаки таких гравців, як Кварацхелія, Мікаутадзе, Давіташвілі та Чакветадзе. Грати проти грузинів, які спіймали кураж дуже важко. Однак, збірна України у першому очному матчі вже продемонструвала, яким чином можна нівелювати сильні сторони суперника та домогтися потрібного нам результату.

Організована гра в обороні та дещо спрощений футбол без "іспанського" вектору, дозволив "синьо-жовтим" здобути хоч і мінімальну, але досить впевнену перемогу у першому матчі з Грузією. Сподіваємося, що й цього разу Сергій Ребров та його тренерській штаб зможуть підібрати правильні ключі до дверей з табличкою "Перемога над грузинами".

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Грузії — 2.60, перемога України — 2.80. Нічия — 3.15.

Італія — Франція

Неділя, 17 жовтня, 21:45. Сан Сіро (Мілан, Італія).

Після провалу на Євро-2024 італійці не стали міняти тренера і не помилилися. Гра підопічних Спаллетті кардинально змінилася з точки зору якості гри і просто зараз вони виглядають чи не найстабільнішою збірною Європи. Італія однією з перших достроково забезпечила собі місце в плей-офф Ліги Націй, завдяки перемозі на виїзді у минулій грі над прямим конкурентом — Бельгією (0:1).

Збірна Італії під керівництвом Лучано Спаллетті лідирує в групі Ліги націй з 13 очками після п'яти зіграних турів. "Скуадра Адзурра" демонструє впевнену гру в нападі, забиваючи у всіх останніх матчах турніру, і зберігає серію з шести матчів без поразок. В останніх шести іграх команда Спалетті забила 12 голів, що в середньому дорівнює двом забитим м'ячам за гру. Погодьтеся, досить непоганий показник.

Не зайвим буде згадати про перший матч у групі Ліги націй між Італією та Францією. Вже на першій хвилині зустрічі, нападник французів Бредлі Барколя вивів свою команду вперед. Найкращого старту матчу важко уявити. Але після цього підопічні Дешама кудись зникли і практично увесь матч ми спостерігали за повним декласуванням італійцями французів, що в підсумку вилилося у впевнену перемогу "Скуадри Адзурри" із рахунком 3:1.

Збірна Франції переживає не найкращі часи, а крім невиразної гри на футбольному полі, команда замішана в гучних скандалах. Другий збір національної команди поспіль пропускає головна французька зірка Кіліан Мбаппе через начебто сварку з головним тренером Дід'є Дешамом, на місце якого місцева преса сватає Зінедіна Зідана, що безумовно не додає впевненості у майбутньому гравцям "Ле Бле".

У минулій грі французи не змогли обіграти Ізраїль, зігравши у безгольову нічию (0:0) в Парижі. Тим не менш, Франція точно вже не опустяться нижче другого місця у групі. Тому матч проти Італії не матиме жодного турнірного значення, адже обидві збірні вже пробилися до чвертьфіналу турніру. Однак, у настільки принциповому матчі, яким історично є протистояння Франції та Італії турнірна мотивація і не потрібна, щоб побачити на футбольному полі пристрасть та жагу до перемоги з обох сторін.