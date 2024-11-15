Ліга націй 15 листопада 2024, 20:06 Трубін: Натхнені вашою підтримкою йдемо за результатом Український голкіпер звернувся до вболівальників збірної України напередодні матчів Ліги націй. Анатолій Трубін, Getty Images 15 листопада 2024, 20:06 Національна збірна України готується до листопадових матчей Ліги націй, в рамках яких "синьо-жовті" зіграють проти Грузії та Албанії. Голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін висловився напередодні цих вирішальних протистоянь. "Фінальні кроки. Натхнені вашою підтримкою йдемо за результатом", — написав Анатолій Трубін у своєму Instagram. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anatoliy Trubin 🦅1️⃣ (@anatoliytrubin81) Нагадаємо, матч збірної України проти Грузії відбудеться 16 листопада, а поєдинок із Албанією заплановано на 19 листопада. Люди Анатолій Трубін Команди Україна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте