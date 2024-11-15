Національна збірна України готується до листопадових матчей Ліги націй, в рамках яких "синьо-жовті" зіграють проти Грузії та Албанії.

Голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін висловився напередодні цих вирішальних протистоянь.

"Фінальні кроки. Натхнені вашою підтримкою йдемо за результатом", — написав Анатолій Трубін у своєму Instagram.


Нагадаємо, матч збірної України проти Грузії відбудеться 16 листопада, а поєдинок із Албанією заплановано на 19 листопада.