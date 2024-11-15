Ліга націй

Команда Роберто Мартінеса гарантувала собі перше місце у першій групі елітного дивізіону.

У рамках п'ятого туру Ліги націй елітного дивізіону національна збірна Португалії зустрілася в Порту зі збірної Польщі.

У першому таймі команди голів не забивали, проте вже після перерви підопічні Роберто Мартінеса змогли конвертувати ігрову перевагу у велику кількість голів.

У підсумку португальці забили у ворота поляків аж п'ять м'ячів у другій половині зустрічі. І хоч Кріштіану Роналду і ко не змогли зберегти свої ворота у недоторканості, ця перемога з рахунком 5:1 гарантувала їм перше місце у своєму квартеті.

Португалія - Польща 5:1

Голи: Леау 59, Роналду 72 (пен.), 87, Фернандеш 80, Нету 83 — Марчук 88

Португалія: Кошта, Мендеш (Тавареш 88), Сілва, Далот, Вейга, Сілва (Кошта 77), Невеш (Вітінья 46), Леау (Фелікс 84), Фернандеш, Нету (Трінкан 84), Роналду

Польща: Булка, Ківьор, Беднарек (Валюкевич 46), Піонтковські, Берешинські (Камінські 32), Залевські, Зелінські, Романчук, Урбанський (Букса 73), Боґуш (Марчук 46), Пьонтек (Козубаль 81)