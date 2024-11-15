Ліга націй

Завершилися матчі п'ятого туру Ліги націй за 15 листопада.

Завершилася низка поєдинків, які пройшли 15 листопада у рамках п'ятого туру поточного розіграшу Ліги націй.

ЛІГА А

Починаючи з 44 хвилини збірна Хорватії була вимушена грати у меншості через вилучення Сучича, тому збірна Шотландії очікувано намагалася конвертувати цю чисельну перевагу в результат.

І вдалося! Джон Макгінн на 86 хвилині відзначився єдиним голом в цьому протистоянні та приніс Шотландії перемогу.

Шотландія — Хорватія, 1:0

Голи: Макгінн 86.

Шотландія: Гордон, Робертсон, Генлі (Маккена 46), Суттар, Ралстон, Маклін (Макґінн 67), Гілмор, Крісті (Ґолд 67), Мактоміней, Доук (Армстронг 90+2), Конвей (Дайкс 67)

Хорватія: Котарський, Гвардіол, Чалета-Цар, Шутало, Якич (П'яца 82), Ковачич, Модрич, Батурина (Влашич 75), Сучич, Сучич (Перишич 65), Крамарич (Пашалич 66)

Попередження: Чалета-Цар, Модрич

Вилучення: Сучич, 43.

У паралельній зустрічі Швейцарія знову не змогла переграти Сербію, що поставило хрест на амбіціях команди Мурата Якина зберегти місце в елітному дивізіоні Ліги націй.

Швейцарія – Сербія 1:1

Голи: Амдуні, 79 – Терзич, 88

На 55-й хвилині Терзіч не реалізував пенальті.

Швейцарія: Кобель, Родрігес (Гарсія 89), Аменда, Джомерт, Фернандеш (Мбабу 83), Фройлер, Джака, Рідер (Монтейро 66), Окафор (Кутеса 65), Амдуні, Емболо (Зекірі 66)

Сербія: Петрович, Бабич (Стоїч 46), Миленкович, Велькович, Самарджич (Топіч 72), Терзич (Здьєлар 90), Гудель, Максимович, Живкович (Неделькович 78), Митрович (Максимович 90), Влахович

ЛІГА С

Люксембург – Болгарія 0:1

Гол: Краєв, 23

Північна Ірландія – Білорусь 2:0

Голи: Беллард, 50, Чарльз, 63 (пен.)

Румунія — Косово 0:0

ЛІГА D

Сан-Марино — Гібралтар 1:1

Голи: Нанні, 90+1 (пен.) — Вокер, 11