Завершилися матчі п'ятого туру Ліги націй за 15 листопада.
Лідери збірної Шотландії, Getty Images
15 листопада 2024, 23:56
Завершилася низка поєдинків, які пройшли 15 листопада у рамках п'ятого туру поточного розіграшу Ліги націй.
ЛІГА А
Починаючи з 44 хвилини збірна Хорватії була вимушена грати у меншості через вилучення Сучича, тому збірна Шотландії очікувано намагалася конвертувати цю чисельну перевагу в результат.
І вдалося! Джон Макгінн на 86 хвилині відзначився єдиним голом в цьому протистоянні та приніс Шотландії перемогу.
Шотландія — Хорватія, 1:0
Голи: Макгінн 86.
Шотландія: Гордон, Робертсон, Генлі (Маккена 46), Суттар, Ралстон, Маклін (Макґінн 67), Гілмор, Крісті (Ґолд 67), Мактоміней, Доук (Армстронг 90+2), Конвей (Дайкс 67)
Хорватія: Котарський, Гвардіол, Чалета-Цар, Шутало, Якич (П'яца 82), Ковачич, Модрич, Батурина (Влашич 75), Сучич, Сучич (Перишич 65), Крамарич (Пашалич 66)
Попередження: Чалета-Цар, Модрич
Вилучення: Сучич, 43.
У паралельній зустрічі Швейцарія знову не змогла переграти Сербію, що поставило хрест на амбіціях команди Мурата Якина зберегти місце в елітному дивізіоні Ліги націй.
Швейцарія – Сербія 1:1
Голи: Амдуні, 79 – Терзич, 88
На 55-й хвилині Терзіч не реалізував пенальті.
Швейцарія: Кобель, Родрігес (Гарсія 89), Аменда, Джомерт, Фернандеш (Мбабу 83), Фройлер, Джака, Рідер (Монтейро 66), Окафор (Кутеса 65), Амдуні, Емболо (Зекірі 66)
Сербія: Петрович, Бабич (Стоїч 46), Миленкович, Велькович, Самарджич (Топіч 72), Терзич (Здьєлар 90), Гудель, Максимович, Живкович (Неделькович 78), Митрович (Максимович 90), Влахович
ЛІГА С
Люксембург – Болгарія 0:1
Гол: Краєв, 23
Північна Ірландія – Білорусь 2:0
Голи: Беллард, 50, Чарльз, 63 (пен.)
Румунія — Косово 0:0
ЛІГА D
Сан-Марино — Гібралтар 1:1
Голи: Нанні, 90+1 (пен.) — Вокер, 11