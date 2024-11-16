Ліга націй

Нудні нулі в Габалі.

В 5-го туру Ліги націй збірна Азербайджану на Габала Арені приймала національну команду Естонії.

Жодній з команд за весь матч так і не вдалося забити бодай один м'яч. Тим самим, фінальний свисток шотландського рефері Джона Бітона зафіксував безгольову нічию.

Азербайджан — Естонія 0:0

Завдяки цій нічиїй збірна Азербайджану набрала перші очки та залишається на останньому місці у групі 1 дивізіону С. В свою чергу Естонія після п'яти зіграних турів має в своєму активі чотири залікових бали та передостанню сходинку у квартеті.