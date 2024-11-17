Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", оцінює дії футболістів збірної України у матчі Ліги націй УЄФА

Національна збірна України не програла свій черговий матч у другому дивізіоні Ліги націй УЄФА, але ми засмучені. Чому? Усе просто — треба було перемагати, а не дивитись за наступним матчем у нашій групі в очікуванні на те, наскільки сильно нас можуть запроторити на останній рядок турнірної таблиці. Можливо, хтось скаже — боролись на дуже важкому полі проти дуже незручного для нас суперника та грали не в той футбол, який би хотілось бачити. Але який сенс із цього, якщо всі ці розмови пасували лише до початку основного раунду й те — недовго.

За підсумками голосування за підтримки національного спонсора збірної України, бренда "Львівське", приз "Лев матчу" у грі проти Грузії отримав нападник "синьо-жовтих" Михайло Мудрик. Цього разу — без варіантів. За гри на контратаках, яку запропонував Ребров, Михайло був ключовим гравцем на полі, можливо, навіть на обидві команди, бо від його успішних дій у підсумку безпосередньо залежав рахунок. А уявіть собі 0:2 наприкінці першого тайму, від яких урятував картвелів лише Мамардашвілі? Зовсім інше могло ж тоді скластись враження.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на стадіоні Батумі-Арена (за 10-бальною шкалою).

Україна

Анатолій Трубін — 7,0. У цьому матчі воротаря збірної України намагались залучати до гри тільки тоді, коли іншого варіанту вже просто не було. Дальній удар Хвічі на початку гри та постріл головою від зблизька від Кочорашвілі, після відбиття якого стався пропущений м’яч — ось і все, де Трубін мав можливість рятувати команду й справно це робив. Із добиванням не пощастило, із влучанням Кварацхелії в поперечину в другому таймі — пощастило. Решту часу Трубін більше виконував роль останнього захисника.

Юхим Конопля — 6,0. Найтяжчий опонент за позицією в цій грі дістався нашому правому захиснику. Проти Хвічі мало хто в Італії може провести гідний матч, тоді як Конопля намагався боротись до останнього й чимало боротьби вигравав, проте з часом утома почала даватись у знаки, Тимчика на зміну немає, а фланг комусь тримати треба, а під завісу матчу ще й активність у атаці позначати.

Ілля Забарний (6,5) — Микола Матвієнко (6,0) — 6,0. Представник Борнмута цього разу в боротьбі не поступився, на відміну від партнера в зоні оборони, який вважав за краще читати передачі суперників і кілька разів змушував занервувати. Гол прийшов із правого флангу атаки суперників, після програної боротьби на ближній, тож так, тут без Матвієнка не без питань, однак і найгіршим на полі він точно не був.

Віталій Миколенко — 6,0. Шон Дайч уже провів настільки ґрунтовний вишкіл нашому лівому захиснику в Евертоні з приводу гри в обороні, що для того виступ відверто другим номером був наче тихою водою. Момент із пропущеним м’ячем — так, він прийшов саме з того краю поля, тож не позначити це ми не маємо права. Але так, щоб значних помилок Миколенко припускався, то цього разу такого не було. Наприкінці матчу навіть на атаки сил десь вистачало.

Георгій Судаков — 6,5. Центральний півзахисник нашої збірної провів цілісний матч, нехай і не найбільш видовищний у плані долучення до атаки. Вихід у швидкі випади — ось, де вміння Судакова мали знадобитись команді Реброва, і хто в підсумку запускав Мудрика до гольового прориву? Боротьбу також відзначатимемо, але коли в команди стоїть завдання боротись усім без винятку, то лише самим цим нагадуванням нікого не здивуєш.

Олександр Бражко — 6,0. Порівнювати нашого опорника з Хвічею за якістю та кількістю дальніх ударів — беззмістовна розмова, але що поробиш, якщо Бражко собі вже створив таке реноме, що без згадки цього компонента вже ніяк у його грі. Натомість довелось змагатись за м’ячі, відповідно до амплуа, і тут мали місце як успішні приклади, так і невиправдано ризиковані фоли, як під той штрафний для Хвічі в першому таймі. Але це також приходить із досвідом.

Микола Шапаренко — 5,5. От у кого цього досвіду гри за збірну вже має бути вдосталь, так це в центрального півзахисника команди Реброва. А воно виходить так, що що не матч, то в Шапаренка помітний спад у ігрових кондиціях, і якщо вже за м’ячі не вдається зачепитись, то явно щось не йде не так і його відновленням.

Олександрі Зубков — 5,0. Правого вінгера збірної України хотіли змінити ще за ходом першого тайму палкі вболівальники, але Ребров зробив це трохи згодом, щоб, напевно, знизити негативний тиск на Зубкова. Але стільки втрат м’яча в дорогоцінних контратаках ще треба було здійснити.

Артем Довбик — 5,0. Форвард збірної України на тлі всіх проблем у його клубі наближається до стану, коли оцінку в матчі за його участі формує лише один гольовий момент. І якби забив Довбик після перерви, то які питання до ефективності в грі, де той м’яч ще треба було вишкрябати в суперників?

Михайло Мудрик — 7,5.

Олексій Гуцуляк — 5,0. Є момент — треба забивати. Це футбольна аксіома, бо гольові нагоди, які були в Гуцуляка та Назаренка наприкінці зустрічі, деякі нападники й за сезон можуть не встигнути отримати. А тут не надто впевнена поява полі, розуміння, чому грав Зубков від початку матчу, та оці шалена хиба.

Дмитро Криськів — 5,5. Ребров обрав варіант заміни з ігровим часом у цій кампанії, бо більше варіантів у нього особливо не було. Криськів грає опорника в клубі, тут наказали грати ближче до атаки, зачепився один раз у чужому штрафному, але пробити не дали.

Іван Калюжний, Роман Яремчук, Олександр Назаренко — трійка заключних замін, при тому що найменше за всіх зіграв Назаренко, але при цьому мав найкращу нагод саме з передачі Яремчука, а в Калюжного не було особливо варіантів зарубатись із суперниками на важком у полі, як він уміє це робити. Забий Олександр — Ребровим би тішились.

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