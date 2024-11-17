Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A2, у якому зіграють Італія та Франція.
Крістофер Нкунку, Getty Images
17 листопада 2024, 20:38
Італія та Франція зіграють у п'ятому турі Ліги націй УЄФА на Сан-Сіро.
Лучано Спаллетті, після перемоги над Бельгією (1:0), залучив до стартового складу Вікаріо в рамці воріт, тоді як Локателлі гратиме в центрі поля.
Дідьє Дешам, на тлі нічиєї проти Ізраїля (0:0), використав із перших хвилин Саліба та Діня в обороні, тоді як Гендузі, Коне та Рабьо складуть оновлений центр поля, а Тюрам та Нкунку зіграють у нападі.
Італія: Вікаріо — Ді Лоренцо, Буонджорно, Бастоні — Камб’язо, Фраттезі, Локателлі, Тоналі, Дімарко — Барелла — Ретегі.
Запасні: Доннарумма, Мерет, Савона, Гатті, Мальдіні, Распадорі, Кін, Ровелла, Околі, Комуццо, Пізіллі, Удогі.
Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Конате, Дінь — Гендузі, Коне, Рабьо — Коло Муані, Тюрам, Нкунку.
Запасні: Самба, Шевальє, Павар, Олісе, Коман, Канте, Заїр-Емері, Баркола, Ернандес.
Гра Італія — Франція почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.