Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", обирає ідеальний склад національної команди.
Ось ми й підійшли до вирішального матчу збірної України в цьому розіграші Ліги націй, у рамках якого "синьо-жовті" вирушать у гості до Албанії — до команди, яка в першому турі сенсаційним на той момент чином завдали підопічним Сергія Реброва поразки. Втім, як показали подальші виступи українців, сенсаційною та невдача не була. Або ж "сенсацій" цих було цього разу забагато... Хто знає... Та й кого це вже хвилює...
Цей груповий цикл Ліги націй видався для підопічних Сергія Реброва переважно провальним, бо перед останнім туром наша збірна так і не показала свого найкращого футболу, посідає останнє місце, втратила шанси на лідерство і в цілому ризикує опуститися до дивізіону С.
З іншого боку, у "синьо-жовтих" ще існує можливість фінішувати на другому рядку і поборотися за вихід до елітного дивізіону в рамках плей-оф, але для цього потрібно спочатку виконувати своє єдине завдання – перемагати албанців, а вже потім думати про результат у паралельному матчі Грузії з Чехією...
Отже, напередодні вирішальної зустрічі з Албанією ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад збірної України і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.
СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Сич (Рух Львів), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).
Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).
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Кожен вболівальник може зробити свій вибір за найкращого гравця!
Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!
Якихось тактичних сюрпризів від тренерського штабу Сергія Реброва ми не чекаємо, тому будемо відштовхуватися від того, що збірна України знову зіграє за традиційною схемою 4-3-3.
ВОРОТАР
На цю позицію наразі претендують три футболісти: Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Дмитро Різник.
Протягом усього групового циклу Ліги націй найменше запитань саме було до позиції воротаря, яку заслужено застовпив за собою Анатолій Трубін. Представник лісабонської Бенфіки неодноразово рятував збірну у важких ситуаціях і навіть здобував результат завдяки своїй впевненій та зрілій грі на лінії.
Думаємо, у нинішній ситуації тут вибір більш ніж очевидний.
Вибір Football.ua: Анатолій Трубін
ПРАВИЙ ЗАХИСНИК
На цю позицію претендують два футболісти: Юхим Конопля, Олексій Сич.
Головним конкурентом Юхима на позиції правого захисника традиційно мав стати Олександр Тимчик, проте представник київського Динамо не зміг допомогти "синьо-жовтим" у листопадових матчах — замість нього виклик отримав Олексій Сич, який став першим гравцем в історії львівського Руху, який отримав місце в збірній України.
Але зважаючи на те, що зараз і близько не час для експериментів, дуже здивуємося, якщо Юхим Конопля не отримає свого місця у стартовому складі.
Вибір Football.ua: Юхим Конопля
ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ
На цю позицію є чотири виконавці: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ілля Забарний та Макс Таловєров.
Останній із вищезгаданих центрбеків протягом цієї Ліги націй отримував місце в стартовому складі, але відбулося це здебільшого через серйозні кадрові втрати у таборі "синьо-жовтих".
Щодо наявності на полі Іллі Забарного з перших хвилин питань взагалі не може бути — Заба стабільно перебуває у неймовірній формі, а ось Микола Матвієнко в теорії міг би поступитися місцем Таловєрову. Утім, напевно, теорія так і залишиться теорією, тому чекаємо на звичну та вже зіграну пару в центрі оборони.
Вибір Football.ua: Ілля Забарній та Микола Матвієнко
ЛІВИЙ ЗАХИСНИК
На позицію лівого захисника претендують Віталій Миколенко, Олександр Зінченко та Микола Матвієнко.
Чи може Ребров нас сьогодні здивувати та зробити вибір на користь інвертованого "хибного" лівого захисника Олександра Зінченка, щоб зробити більший акцент на атаку? Цілком, але навряд чи це станеться з перших хвилин, особливо з огляду на те, що представник лондонського Арсеналу останнім часом дуже мало грав через травму.
Віталій Миколенко – наш найнадійніший варіант на лівий фланг оборони, а інші наявні опції — більш експериментального характеру.
Вибір Football.ua: Віталій Миколенко
ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК
На позицію опорного півзахисника у Сергія Реброва є три варіанти: Іван Калюжний, Володимир Бражко, Дмитро Криськів, причому останній не є хавбеком руйнівного плану — це більш збалансована версія на підсилення атаки.
Думаємо, багато хто погодиться, що сьогодні позиція опорного півзахисника є найпроблемнішою у збірній України, і це здебільшого є наслідком тактичних моментів, а не індивідуальних якостей наявних футболістів на цю роль.
З урахуванням того, що у збірній України обидва напівфланги в центрі півзахисту належать гравцям з величезним атакуючим потенціалом і очевидними прогалинами в оборонних функціях, нашому опорнику апріорі доводиться виконувати дуже величезний обсяг роботи. Варіантів вирішити цю проблему ми бачимо два: або наші креативні інсайди повинні взяти на себе частину функцій в обороні, або потрібно надати нашим опорникам по одному ігровому тайму — на всю дистанцію жодного з них фізично в такій ролі, на жаль, не вистачить.
Отже, з перших хвилин чекаємо на Бражка, а після перерви потрібно не запізнитися із заміною на Калюжного.
Вибір Football.ua: Володимир Бражко
ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ
У центрі поля у Сергія Реброва є чотири варіанти: Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Олександр Зінченко та Єгор Ярмолюк.
Здавалося б, з креативом у нас проблем бути взагалі не повинно, але в реальності тренерському штабу Сергія Реброва поки що не вдалося знайти спосіб ефективно використати одночасно двох якісних плеймейкерів на полі, щоб це не лише давало величезний буст в атакуючій фазі, а й якнайменше било по захисному потенціалу команди (особливо у перехідних фазах під час контратак суперників).
У результаті проблеми у збірної України є що у першому, що у другому...
Звичайно, з урахуванням цього, зміни в центрі півзахисту напрошуються, але у Зінченка зараз брак ігрової практики, а Ярмолюк отримав свій дебютний виклик до головної команди країни... Не найкращі аргументи, щоб на вирішальний матч замінити стабільність у вигляді пари Судакіов — Шапаренкао. Навіть якщо ця "стабільність" приносить поки що нашій команді більше шкоди, ніж користі.
Вибір Football.ua: Микола Шапаренко та Георгій Судаков
ПРАВИЙ ВІНГЕР
Тут є три варіанти: Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Олександр Зубков.
За відсутності Віктора Циганкова на позиції правого вінгера у збірній спалахнула справжня боротьба, і тут вибір може бути абсолютно будь-яким.
Ми виберемо найдосвідченіший, а саме Олександра Зубкова, проте зробимо важливу ремарку: взагалі не здивуємося, якщо у стартовому складі в результаті вийде Олексій Гуцуляк чи Олександр Назаренко.
Вибір Football.ua: Олександр Зубков
ЛІВИЙ ВІНГЕР
На цій позиції у Реброва є два варіанти: Михайло Мудрик та Олександр Назаренко.
За фактом же, якщо без непередбачених ситуацій, то цей варіант наразі один та безальтернативний — Михайло Мудрик, від якого випромінює найбільша небезпека української збірної в атаці.
Вибір Football.ua: Михайло Мудрик
ФОРВАРД
На листопадовому зборі у Реброва є три варіанти: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат. Останній із цих кандидатів отримав пошкодження, тому сьогодні в матчі з Албанією ми його навряд чи побачимо навіть в якості опції підсилення атаки з заміни.
Заради справедливості, Яремчук зараз перебуває далеко не в найкращій своїй формі, а Довбик, на жаль, не отримує достатньої кількості моментів від партнерів по команді, щоб чинити величезний вплив на результативність збірної України, як би цього нам усім хотілося.
Тим не менш, сьогодні головний на позицію центрфорварда очевидний — чекаємо на Довбика у старті.
Вибір Football.ua: Артем Довбик
КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ АЛБАНІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA
Так, ми не змінили нічого. Цей склад збірної України є ідентичним до того, що грав проти Сакартвело. І хоч певні кадрові корективи напрошуються з урахуванням наявності багатьох питань щодо рівня гри команди, є великі сумніви, що ці зміни дійсно можуть кардинально щось змінити.
Наразі у Сергія Реброва є кістяк футболістів, яким він найбільше довіряє, а ротаційні рішення зазвичай приймаються здебільшого через певні вимушені обставини, такі як травми.
Тому очікуємо, що на вирішальний матч групового етапу Ліги націй "синьо-жовті" вийдуть без змін, у звичному складі — мабуть, нині найкращому складі з погляду рівня індивідуальної майстерності. Але нам усім потрібна ще й якісна командна взаємодія, чого і побажаємо сьогодні нашим хлопцям.
Вперед до перемоги! Слава Україні!