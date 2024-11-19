Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", обирає ідеальний склад національної команди.

Ось ми й підійшли до вирішального матчу збірної України в цьому розіграші Ліги націй, у рамках якого "синьо-жовті" вирушать у гості до Албанії — до команди, яка в першому турі сенсаційним на той момент чином завдали підопічним Сергія Реброва поразки. Втім, як показали подальші виступи українців, сенсаційною та невдача не була. Або ж "сенсацій" цих було цього разу забагато... Хто знає... Та й кого це вже хвилює...

Цей груповий цикл Ліги націй видався для підопічних Сергія Реброва переважно провальним, бо перед останнім туром наша збірна так і не показала свого найкращого футболу, посідає останнє місце, втратила шанси на лідерство і в цілому ризикує опуститися до дивізіону С.

З іншого боку, у "синьо-жовтих" ще існує можливість фінішувати на другому рядку і поборотися за вихід до елітного дивізіону в рамках плей-оф, але для цього потрібно спочатку виконувати своє єдине завдання – перемагати албанців, а вже потім думати про результат у паралельному матчі Грузії з Чехією...

Отже, напередодні вирішальної зустрічі з Албанією ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад збірної України і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Сич (Рух Львів), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).



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Якихось тактичних сюрпризів від тренерського штабу Сергія Реброва ми не чекаємо, тому будемо відштовхуватися від того, що збірна України знову зіграє за традиційною схемою 4-3-3.

ВОРОТАР

На цю позицію наразі претендують три футболісти: Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Дмитро Різник.

Протягом усього групового циклу Ліги націй найменше запитань саме було до позиції воротаря, яку заслужено застовпив за собою Анатолій Трубін. Представник лісабонської Бенфіки неодноразово рятував збірну у важких ситуаціях і навіть здобував результат завдяки своїй впевненій та зрілій грі на лінії.

Думаємо, у нинішній ситуації тут вибір більш ніж очевидний.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

На цю позицію претендують два футболісти: Юхим Конопля, Олексій Сич.

Головним конкурентом Юхима на позиції правого захисника традиційно мав стати Олександр Тимчик, проте представник київського Динамо не зміг допомогти "синьо-жовтим" у листопадових матчах — замість нього виклик отримав Олексій Сич, який став першим гравцем в історії львівського Руху, який отримав місце в збірній України.

Але зважаючи на те, що зараз і близько не час для експериментів, дуже здивуємося, якщо Юхим Конопля не отримає свого місця у стартовому складі.

Вибір Football.ua: Юхим Конопля ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ На цю позицію є чотири виконавці: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ілля Забарний та Макс Таловєров. Останній із вищезгаданих центрбеків протягом цієї Ліги націй отримував місце в стартовому складі, але відбулося це здебільшого через серйозні кадрові втрати у таборі "синьо-жовтих". Щодо наявності на полі Іллі Забарного з перших хвилин питань взагалі не може бути — Заба стабільно перебуває у неймовірній формі, а ось Микола Матвієнко в теорії міг би поступитися місцем Таловєрову. Утім, напевно, теорія так і залишиться теорією, тому чекаємо на звичну та вже зіграну пару в центрі оборони.

Вибір Football.ua: Ілля Забарній та Микола Матвієнко