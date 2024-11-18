Ліга націй

"Рішення ухвалено за медичними показаннями".

Френкі де Йонг та Вірджил ван Дейк залишили розташування збірної Нідерландів. Про це повідомляє Voetbal International.

"Для Френкі та Вірджила буде краще покинути розташування команди просто зараз. Рішення було ухвалено за медичними показаннями, перш за все, в інтересах гравців", — сказав головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман.

Таким чином, Де Йонг та ван Дейк пропустять заключний матч групового етапу Ліги націй проти Боснії і Герцеговини, який відбудеться 19-го листопада.

Перед 6-м туром групового раунду Ліги націй Нідерланди посідають 2-е місце в групі 3 дивізіону А, набравши вісім очок у п'яти матчах. Команда вже гарантувала собі вихід у плей-оф турніру.