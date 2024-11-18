Ліга націй

До вашої уваги результати матчів Ліги націй за 18 листопада.

У рамках шостого туру Ліги націй завершилася низка матчів.

ЛІГА А

У першій групі пряму путівку на пониження в класі розігрували між собою збірні Польщі та Шотландії.

Здавалося, що через нічию шотландці залишать елітний дивізіон, проте на третій компенсованій до другого тайму хвилині Ендрю Робертсон вирвав перемогу для своєї команди та відправив поляків на останню сходинку.

Польща – Шотландія 1:2.

Голи: Пентковський 59 — Макгінн 3, Робертсон 90+3.

У паралельній зустрічі цієї групи Хорватія та Португалія зіграли внічию, тим самим залишившись на другому та першому місцях відповідно.

Хорватія — Португалія 1:1

Голи: Гвардіол 65 — Жоау Фелікс 33

Хорватія: Лівакович, Шутало, Чалета-Цар, Гвардіол, Перішич (Сучич 58), Модрич (Моро 78), Ковачич (Пашалич 46), Соса (Якич 46), Крамарич, Батуріна, Матанович (Будімір 63)

Португалія: Са, Семеду, Араужу (Джало 63), Вейга, Канселу, Отавіу (Консейсан 71), Невеш, Вітінья, Мендеш (Далот 80), Жоау Феліш, Леау (Сілва 71)

Попередження: Вейга 90, Силва 90+5

У четвертій групі зустрілися Іспанія та Швейцарія, які не мали жодної турнірної мотивації. Тим не менш, команда де ла Фуента спромоглася влаштувати фінальний штурм, завдяки якому вирвала перемогу в результативному протистоянні.

Іспанія — Швейцарія — 3:2

Голи: Піно, 32, Хіль, 68, Сарагоса, 90+3 (з пенальті) — Монтейро, 60, Зекірі, 85 (з пенальті)

Іспанія: Реміро (Роберт Санчес, 46) — Мінгеса, Кубарсі, Паредес, Грімальдо — Педрі (Барріос, 79), Касадо, Фабіан Руїс — Піно (Сарагоса, 70), Мората (Саму, 46), Ніко Вільямс (Хіль, 60)

Швейцарія: Мвого — Едмілсон, Джемерт, Рікардо Родрігес, Мухаїм — Фройлер, Джака (Сьєрро, 60) — Угринич (Монтейро, 46), Зом (Рідер, 60), Кутеса (Окафор, 72) — Амдуні (Зекірі, 46)

Попередження: Піно, 62, Сарагоса, 84 — Джемерт, 81

ЛІГА С

Румунія — Кіпр 4:1

Голи: Бірліджа, 2, Марін, 42, 80, Коман, 83 — Піттас, 52

Вилучення: Лайфіс, 77 (Кіпр)

Косово — Литва 1:0

Гол: Яшарі, 5

Вилучення: Яшарі, 45+1

Болгарія — Білорусь 1:1

Голи: Панайотов, 17 — Мартинович, 70

Люксембург — Північна Ірландія 2:2

Голи: Корац, 72, Жерсон, 75 — Прайс, 19, Бредлі, 50

ЛІГА D

Ліхтенштейн — Сан-Марино 1:3

Голи: Зеле, 40 — Лаццарі, 46, Нанні, 66, Голінуччі, 76