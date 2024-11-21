Ліга націй

Український фулбек висловився про перемогу над Албанією у матчі Ліги націй.

У рамках заключного туру групового етапу Ліги націй національна збірна України здобула непросту перемогу над Албанією та посіла друге місце у своєму квартеті, за рахунок чого "синьо-жовті" зіграють в плей-оф за право вийти до елітного дивізіону.

Лівий захисник Евертона та "синьо-жовтих" Віталій Миколенко поділився враженнями від цієї перемоги та висловився про більш ніж 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України.

"Я до цього не рахував воєнні дні, але коли сьогодні вранці прочитав, що війна триває вже 1000 днів, було важко думати, що люди живуть у страху, під обстрілами, наші військові б'ються вже такий термін. Для мене це дуже важко морально...

Від матчу з Албанією дещо змішані емоції, тому що гра була дуже важкою. Складний збір із двома виїзними поєдинками, але я щасливий, адже ми показали себе як команда, здобули чотири очки та посіли друге місце у групі. Ми добре завершили цей цикл Ліги націй, хоча й не ідеально. Сергій Станіславович побажав нам удачі в клубах, на які ми зараз переключаємося. Хочу подякувати нашим уболівальникам, які нас підтримували з різних точок світу. Ми відчували цю підтримку, бачили повідомлення. Чесно — ми дуже старалися до самого кінця і здобули три очки.

Можна сказати, що перші 10 хвилин у цьому матчі були ідеальними, але потім... Перший тайм, я вважаю, був дуже хорошим, а от у другому ми, мабуть, трошки психологічно розуміли, що за рахунку 2:0 треба грати простіше. Наприкінці могли забивати три м'ячі й закривати цей поєдинок, але вийшло як вийшло. Я думаю, що ми виграли заслужено. Могли перемагати і з більшим рахунком, спокійніше. Але вийшла така нервова кінцівка. Головне, що ми забили на один м'яч більше", — цитує слова Миколенка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, у плей-оф за вихід до елітного дивізіону збірна України зіграє з кимось з наступних команд: Угорщина, Бельгія, Шотландія, Сербія. Жеребкування відбудеться 22 листопада. Самі ж поєдинки плей-оф будуть зіграні 20 та 23 березня 2025 року, а перша гра буде для України номінально домашньою.