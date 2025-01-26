Ліга націй

Француз хоче повернути лідерів в збірну Бельгії.

Новоспечений головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія хоче повернути в національну команду Тібо Куртуа, Кевіна Де Брюйне та Ромелу Лукаку, які останнім часом не грали за збірну через конфлікт з минулим керманичем "червоних дияволів" Доменіко Тедеско.

"Тібо Куртуа — один із найвидатніших бельгійських гравців. У нас ще є хороші воротарі, але Тібо — найкращий голкіпер у світі, на мій погляд. Було б здорово розраховувати на нього. Наразі сигнали позитивні.

Я обов'язково поїду в Мадрид, Манчестер та Неаполь, щоб поговорити з гравцями, які можуть зробити нас топ-збірною. Я завжди вважав, що з великими гравцями найлегше працювати. З ними можна бути прозорим та чесним", — заявив Гарсія.

Нагадаємо, збірна Бельгії є суперником національної команди України в плей-оф Ліги націй за місце в дивізіоні A. Матчі відбудуться 20-го і 23-го березня.