Ліга націй

Україна готується до матчів Ліги націй.

Півзахисник молодіжної збірної України Валентин Рубчинський висловився про спільні тренування з національною командою. Його слова наводить УАФ.

"Відчуваєш себе частиною національної команди? Можна сказати, що не повністю. Відчути цей рівень — теж приємно. Будемо сподіватися, що з часом отримаю виклик до національної збірної.

Сьогодні було більш відновлювальне тренування. Завтра, кажуть, буде два. Будемо налаштовуватися та працювати.

Правила в національній збірній? В принципі, все те ж саме, що й в молодіжній команді. Треба дотримуватися дисципліни, не запізнюватися. А решта — все те ж саме. Загалом, приємно пограти та потренуватися з дорослими", — заявив Рубчинський.

Нагадаємо, матчі між збірними України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.