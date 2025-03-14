Ліга націй

Грузин повертається до лав національної команди.

Лівий захисник донецького Шахтаря Іраклі Азаров отримав виклик до національної збірної Грузії. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

23-річний футболіст проведе у складі "хрестоносців" два матчі в плей-офф Ліги націй – 20-го та 23-го березня проти національної команди Вірменії.

Востаннє захисник грав у складі збірної Грузії 19-го листопада, 2023 року, у матчі відбору на Євро-2024 з національною командою Іспанії (1:3). Загалом на його рахунку 18 матчів за "хрестоносців".

Цього сезону Іраклі Азаров відіграв за Шахтар 12 матчів та віддав 2 результативні передачі.