Колектив Сергія Реброва продовжує працювати в іспанському Бенідормі.
Збірна України, uaf.ua
15 березня 2025, 00:42
Вчора, 14 березня, збірна України ввійшла до режиму двох тактичних і практичних тренувань на день — зранку й ввечері, передає офіційний сайт УАФ.
В організації зазначили, що п'ятничне вечірнє заняття в іспанському Бенідормі проходило під дощем і закінчилося роботою в тренажерному залі.
Заявка збірної України на матчі проти Бельгії у плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 виглядає наступним чином:
Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олексій Сич (Карпати), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).
Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо Київ).
Резервний список:
Георгій Бущан (Аш-Шабаб), Олександр Сваток (Остін), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва — Динамо), Дмитро Криськів (Шахтар), Олександр Зубков (Трабзонспор).
В УАФ також нагадали, що для налагодження повноцінного тренувального процесу до 16 березня (на час відсутності легіонерів) з головною командою країни працюватимуть деякі гравці "молодіжки":
Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Георгій Єрмаков (Олександрія).
Захисники: Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо).
Півзахисники: Борис Крушинський (Полісся), Олександр Яцик (Зоря), Валентин Рубчинський, Володимир Бражко, Максим Брагару (усі — Динамо).
Нападник: Ігор Краснопір (Карпати).
Україна й Бельгія боротимуться за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй (2026-27). Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть колективу Руді Гарсії в іспанській Мурсії (20 березня) і бельгійському Генку (23 березня).