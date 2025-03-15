Ліга націй

Колектив Сергія Реброва продовжує працювати в іспанському Бенідормі.

Вчора, 14 березня, збірна України ввійшла до режиму двох тактичних і практичних тренувань на день — зранку й ввечері, передає офіційний сайт УАФ.

В організації зазначили, що п'ятничне вечірнє заняття в іспанському Бенідормі проходило під дощем і закінчилося роботою в тренажерному залі.

Заявка збірної України на матчі проти Бельгії у плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олексій Сич (Карпати), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список:

Георгій Бущан (Аш-Шабаб), Олександр Сваток (Остін), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва — Динамо), Дмитро Криськів (Шахтар), Олександр Зубков (Трабзонспор).

В УАФ також нагадали, що для налагодження повноцінного тренувального процесу до 16 березня (на час відсутності легіонерів) з головною командою країни працюватимуть деякі гравці "молодіжки":

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо).

Півзахисники: Борис Крушинський (Полісся), Олександр Яцик (Зоря), Валентин Рубчинський, Володимир Бражко, Максим Брагару (усі — Динамо).

Нападник: Ігор Краснопір (Карпати).

Україна й Бельгія боротимуться за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй (2026-27). Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть колективу Руді Гарсії в іспанській Мурсії (20 березня) і бельгійському Генку (23 березня).