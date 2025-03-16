Керманич Португалії високо оцінив власного підопічного.
Вітінья та Роберто Мартінес, Getty Images
16 березня 2025, 11:07
Національна збірна Португалії під час березневої міжнародної перерви проведе матчі плей-оф Ліги націй УЄФА проти Данії.
Головний тренер "європейських селесао" Роберто Мартінес викликав на підготовчі збору, серед інших, центрального півзахисника французького Парі Сен-Жермен Вітінью, роль якого пізніше оцінив у своєму коментарі.
"Вітінья зараз — сучасний маестро європейського футболу. Він — той, хто тримає чарівну паличку в своїх руках.
Це один із найкращих півзахисників у світі, без сумніву", — заявив іспанський фахівець.
Матчі проти Данія проведе 20 та 23 березня у Копенгагені та Лісабоні відповідно.