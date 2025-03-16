Ліга націй

Керманич Португалії високо оцінив власного підопічного.

Національна збірна Португалії під час березневої міжнародної перерви проведе матчі плей-оф Ліги націй УЄФА проти Данії.

Головний тренер "європейських селесао" Роберто Мартінес викликав на підготовчі збору, серед інших, центрального півзахисника французького Парі Сен-Жермен Вітінью, роль якого пізніше оцінив у своєму коментарі.

"Вітінья зараз — сучасний маестро європейського футболу. Він — той, хто тримає чарівну паличку в своїх руках.

Це один із найкращих півзахисників у світі, без сумніву", — заявив іспанський фахівець.

Матчі проти Данія проведе 20 та 23 березня у Копенгагені та Лісабоні відповідно.