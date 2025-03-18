Ліга націй

Форвард Франції підтримав партнера по національній команді.

Збірна Франції під час березневої міжнародної перерви проведе матчі-плей-оф Ліги націй УЄФА проти Хорватії.

Під час роботи в тренувальному таборі "Les Bleus" нападник Кіліан Мбаппе поділився враженнями від виступів форварда французького Парі Сен-Жермен Усмана Дембеле в цьому сезоні.

"Те, яку він виконав роботу над собою, зворушує мене особисто, тому що я знаю, як багато його критикували і як багато з нього глузували.

Я ж натомість був його головним прихильником відтоді, як ми познайомились у 14 років. Я завжди казав, навіть коли він не забивав, що він один з найкращих гравців у світі.

Дехто думав, що я так казав, бо він мені подобався як друг. Але я відчуваю різницю між дружбою і якістю гравця на полі.

Усман досяг зрілості в 27 років, що є нормальним у футболі. Є гравці, які дозрівають раніше, тому дехто міг подумати, що він кудись запізнився. Але ні, Усман Дембеле ніколи не запізнювався, це нормальна еволюція футболіста, який досягає свого повного потенціалу в 27 років. І у нього ще попереду чудові роки.

Я дуже радий за нього і сподіваюсь, що він продовжить у тому ж дусі. Він заслуговує на те, чого він досягає в цьому сезоні, він багато працював для цього, і я сподіваюся, що він продовжить у тому ж темпі у збірній Франції аж до 2026 року, щоб ми могли стати чемпіонами світу", — заявив французький виконавець.

Матчі проти Хорватії для Франції відбуватимуться 20 та 23 березня у Спліті та Парижі відповідно.