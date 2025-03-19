Ліга націй

Експівзахисник прокоментував останні виступи гравця збірної Нідерландів.

Збірна Нідерландів готується до матчів плей-оф Ліги націй УЄФА проти Іспанії під час березневої міжнародної перерви.

У складі "ораньє" очікується поява півзахисника каталонської Барселони Френкі де Йонга, щодо рівня виступів якого останнім часом було чимало запитань у експертів.

Зокрема, у колишнього півзахисника його національної збірної легендарного Руда Гулліта.

"Я часом був дуже критичним до нього, і кілька місяців тому ми думали: "Вау, хлопче, як це ти примудрився стати лише другорядною опцією в цьому півзахисті Нідерландів. Але Френкі неймовірно покращився в роботі в цій зоні.

Де Йонг із часом знову став постійним гравцем Барси, він прогресував і став вирішальним гравцем для цієї команди Фліка.

Неймовірна повага для нього через те, що він пройшов через це і зрештою почав грати добре, тому що це, у першу чергу, добре для збірної Нідерландів. Я дуже радий цьому. Я дійсно вважаю, що зараз у нього все чудово в ігровому плані.

Якщо він надалі не буде грати добре, ви почуєте це від мене першими. Але якщо він грає добре, він також повинен отримати похвалу за свою працю", — заявив нідерландський ексфутболіст.

Матчі проти Іспанії для Нідерландів відбуватимуться у Роттердамі та Валенсії 20 та 23 березня відповідно.