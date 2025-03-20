Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги націй, який відбудеться 20 березня і розпочнеться о 21:45.

У рамках першого чвертьфінального матчу Ліги націй УЄФА-2024/25 на полі стадіону Паркен у Копенгагені зустрінуться збірні Данії та Португалії. Обидві команди прагнуть здобути перевагу перед матчем-відповіддю, тож битва обіцяє бути напруженою та тактично насиченою.

ЧЕТВЕР, 20 БЕРЕЗНЯ, 21:45. ПАРКЕН, КОПЕНГАГЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Данія не демонструвала вибухової атакувальної гри протягом групового етапу Ліги націй, але змогла пробитися у плей-оф, випередивши Сербію та Швейцарію. У шести матчах групи A4 команда забила лише сім голів і здобула лише дві перемоги, що свідчить про певні проблеми в нападі. Останній офіційний матч данці завершили нульовою нічиєю проти Сербії, підтвердивши свою тенденцію до низькорезультативних поєдинків.

Попри це, головний тренер Браян Ріємер будує команду, яка вміє тримати захисні редути і ускладнювати життя суперникам. Данія зробить усе можливе, щоб залишитися в грі до останніх хвилин двоматчевого протистояння, а отже, Португалії буде непросто знайти вільний простір у штрафному майданчику.

Португалія підійшла до плей-оф у статусі одного з фаворитів після успішного групового етапу, де не зазнала жодної поразки. Однак команда Роберто Мартінеса не завжди вражала стабільністю: після яскравої перемоги 5:1 над Польщею португальці не змогли забити Шотландії (0:0) і лише розписали нічию з Хорватією (1:1).

Головним обличчям збірної залишається 40-річний Кріштіану Роналду, який, попри поважний вік, залишається негласним лідером атаки, незважаючи на те, що на цей статус вже давно претендує Бруну Фернандеш. Водночас на Євро-2024 залежність від Кріштіану не завжди приносила бажаний результат збірній Португалії: команда не змогла забити у трьох матчах поспіль проти Грузії, Словенії та Франції. У першому матчі чвертьфіналу проти Данії також очікується обережна гра, де шанси на перемогу, ймовірно, все ж схиляться на бік гостей, але з мінімальною перевагою.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Роберто Мартінеса. Так, на перемогу Португалії пропонується коефіцієнт 2,17, тоді як потенційний успіх Данії оцінюється показником 3,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ДАНІЯ : Шмейхель — Меле, Вестергор, Андерсен, Крістенсен — Нергор, Юльманн, Еріксен — Дамсгор, Гойлунн, Ісаксен.

ПОРТУГАЛІЯ : Діогу Кошта — Далот, Діаш, Антоніу Сілва, Нуно Мендеш — Жуан Невеш, Вітінья, Бруну Фернандеш — Нету, Роналду, Леау.

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